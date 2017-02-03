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За період ескалації в Авдіївці загинули 10 військових,поранені 66

03.02.2017 13:18
2-3 лютого було зафіксовано 10 обстрілів терористів по Авдіївці
За період ескалації в Авдіївці загинули 10 військових,поранені 66
Фото: EPA
Перший заступник начальника оперативного штабу Андрій Цвєтков заявив, що з моменту загострення в Авдіївці з 29 січня по 3 лютого загинули десять українських військових, 66 отримали поранення. Про це він повідомив сьогодні на засіданні держкомісії з питань безпеки та надзвичайної ситуації в Авдіївці.

Цвєтков зазначив, що з 2-3 лютого було зафіксовано 10 обстрілів терористів, вони випустили 1700 мін.

Він додав, що з БМ 21 Град всього зафіксовано 410 обстрілів, з них 20 разів прицільно по Авдіївці.

"Станом на 06:00 сьогодні втрат серед українських військових немає. Противник здійснив обстріл, використавши 15 мін і снарядів. Обстановка залишається складною", - сказав Цвєтков.

За його словами, заборонену зброю противник використовував 16 раз, було випущено 1670 мін і снарядів.

3 лютого  повідомлялося, що станом на 07:00 сьогодні з Авдіївки були евакуйовані 200 осіб, з них 95 дітей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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