Як живе Авдіївка під обстрілами і що відбувається: подробиці
03.02.2017 13:24
Централізоване водопостачання здійснюється за графіком три рази на добу
Фото: dn.npu.gov.ua
Всього за допомогою за останню добу звернулися близько чотирьох тисяч жителів Авдіївки. Про це повідомив на засіданні державної комісії з ситуації в Авдіївці заступник начальника головного управління ДСНС Володимир Гусинський.
Гусинський зазначив, що ситуація залишається складною, і через постійні обстріли російсько-терористичних угруповань пошкоджені лінії електропередач, і кожен раз при спробі піротехніків і ремонтних бригад виїхати до місця проведення робіт обстріли поновлювалися.
"Вчора терористами були порушені вимоги протоколу другої Женевської конвенції 1949 року щодо захисту цивільного населення... Прицільно обстріляний житловий район міста і пункт життєзабезпечення, внаслідок чого загинули три людини, в тому числі рятувальник. Поранено вісім чоловік, з них один співробітник ДСНС", - сказав він.
Централізоване водопостачання здійснюється за графіком три рази на добу за рахунок створених резервів і використання генератора на насосній станції. Додатково організовано підвезення 23 тонн питної води і 15 тонн технічної води, волонтери роздають бутильовану воду. Газопостачання міста здійснюється цілодобово.
Організовано роботу пунктів життєзабезпечення, де жителі Авдіївки отримують гаряче харчування.
За його словами, бажання покинути місто висловили 230 осіб, в тому числі 112 дітей, всі вони виїхали з Авдіївки.
Віце-прем'єр-міністр, глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко уточнив, що в будинках підтримується температура на рівні 12-15, в деяких будинках до 18 градусів. Вода цілодобово не надходить, але два рази на день питна вода надходить в приміщення.
Близько 06:00 3 лютого терористи гібридної армії РФ обстріляли селище Сартана під Маріуполем. В результаті пошкодження отримали 11 будинків, на місцевому зерновому току спалахнула пожежа. Зафіксовані попадання снарядів на території селищного кладовища. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України.
Станом на 08:00 ранку 3 лютого 2017 року обстановка по всій лінії розмежування в Донбасі загострюється: російсько-окупаційні війська застосовують реактивну і ствольну артилерію на всіх фронтових напрямках, внаслідок чого двоє військових загинули, один отримав поранення.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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Гусинський зазначив, що ситуація залишається складною, і через постійні обстріли російсько-терористичних угруповань пошкоджені лінії електропередач, і кожен раз при спробі піротехніків і ремонтних бригад виїхати до місця проведення робіт обстріли поновлювалися.
"Вчора терористами були порушені вимоги протоколу другої Женевської конвенції 1949 року щодо захисту цивільного населення... Прицільно обстріляний житловий район міста і пункт життєзабезпечення, внаслідок чого загинули три людини, в тому числі рятувальник. Поранено вісім чоловік, з них один співробітник ДСНС", - сказав він.
Централізоване водопостачання здійснюється за графіком три рази на добу за рахунок створених резервів і використання генератора на насосній станції. Додатково організовано підвезення 23 тонн питної води і 15 тонн технічної води, волонтери роздають бутильовану воду. Газопостачання міста здійснюється цілодобово.
Організовано роботу пунктів життєзабезпечення, де жителі Авдіївки отримують гаряче харчування.
За його словами, бажання покинути місто висловили 230 осіб, в тому числі 112 дітей, всі вони виїхали з Авдіївки.
Віце-прем'єр-міністр, глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко уточнив, що в будинках підтримується температура на рівні 12-15, в деяких будинках до 18 градусів. Вода цілодобово не надходить, але два рази на день питна вода надходить в приміщення.
Близько 06:00 3 лютого терористи гібридної армії РФ обстріляли селище Сартана під Маріуполем. В результаті пошкодження отримали 11 будинків, на місцевому зерновому току спалахнула пожежа. Зафіксовані попадання снарядів на території селищного кладовища. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України.
Станом на 08:00 ранку 3 лютого 2017 року обстановка по всій лінії розмежування в Донбасі загострюється: російсько-окупаційні війська застосовують реактивну і ствольну артилерію на всіх фронтових напрямках, внаслідок чого двоє військових загинули, один отримав поранення.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Читайте також: Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото
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