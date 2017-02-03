Як живе Авдіївка під обстрілами і що відбувається: подробиці

Централізоване водопостачання здійснюється за графіком три рази на добу

Близько 06:00 3 лютого терористи гібридної армії РФ обстріляли селище Сартана під Маріуполем . В результаті пошкодження отримали 11 будинків , на місцевому зерновому току спалахнула пожежа . Зафіксовані попадання снарядів на території селищного кладовища . Про загиблих і постраждалих не повідомляється .



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст . 258 КК України .



Станом

на 08:00 ранку 3 лютого 2017 року обстановка по всій лінії розмежування в Донбасі

: російсько - окупаційні війська застосовують реактивну і ствольну артилерію на всіх фронтових напрямках , внаслідок чого двоє військових загинули , один отримав поранення .



