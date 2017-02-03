П'ята доба загострення: троє загинули, 18 поранені - карта АТО
03.02.2017 14:28
Серед втрат України в АТО за минулу добу - також загиблий і поранений рятувальники ДСНС. Цифри серед військових - троє солдатів загинули, 18 поранені
Скріншот з відеозапису
За 2 лютого 2017 року зоні проведення антитерористичної операції на сході країни загинули троє військовослужбовців і один співробітник ДСНС. Вісімнадцять солдатів українських військ і один рятувальник отримали поранення, розповів на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За добу в результаті бойових дій троє українських військовослужбовців і один співробітник ДСНС загинули, 18 військовослужбовців ЗСУ та один співробітник ДСНС поранені", - повідомив полковник.
За даними Мотузяніка, двоє військових медиків загинули на Світлодарській дузі, один боєць ЗСУ і рятувальник з ДСНС загинули в Авдіївці.
Станом на північ 3 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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"За добу в результаті бойових дій троє українських військовослужбовців і один співробітник ДСНС загинули, 18 військовослужбовців ЗСУ та один співробітник ДСНС поранені", - повідомив полковник.
За даними Мотузяніка, двоє військових медиків загинули на Світлодарській дузі, один боєць ЗСУ і рятувальник з ДСНС загинули в Авдіївці.
Станом на північ 3 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
Поранення солдати отримали в Новоолександрівці, Зайцеве і Мар'їнці (по одному бійцеві), Новозванівці (двоє) і на Світлодарській дузі (шестеро). В Авдіївці поранені семеро військових і один офіцер ДСНС.
Читайте також: Порошенко нагородив близько сотні бійців АТО: історії героїв
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