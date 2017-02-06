Шестеро військових отримали поранення і травми в зоні АТО: карта

За словами Мотузяника, за минулу добу в результаті боїв жоден військовий не загинув, 6 військовослужбовців ВСУ отримали поранення і бойові травми

За минулу добу, 5 лютого, шестеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення і травми в Донбасі. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент ЛІГА.net.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення і бойові травми", - сказав він.

Росія активізувала інформаційну війну проти України: окупанти вдвічі збільшили в Донбасі кількість спецгруп пропагандистів з представниками ЗМІ та офіцерами Центру інформаційного протистояння (Новочеркаськ) в їх складі.

За минулу добу в Донбасі було зафіксовано 94 обстріли.

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