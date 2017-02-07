Штаб: Авдіївку та Широкине бойовики обстріляли з танків

Зафіксовано 78 обстрілів на всіх напрямках. Один український військовий поранений

За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції ВСУ. Один український військовий поранений. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у Facebook.

Авдіївку терористи обстріляли зі 152 мм артилерії, танків, 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на донецькому напрямку під вогонь потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янка, Луганське, Опитне і Зайцеве.

На маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів терористи обстрілювали Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине і Мар'їнку. По Широкиному вогонь вів танк, по Мар'їнці - БМП, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На луганському напрямку Кримське неодноразово було обстріляно 122 мм артилерією бойовиків. Мінометами і гранатометами терористи обстрілювали Жовте, Кримське. По Новозванівці вогонь вів танк.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з мінометів селище Курдюмівка Донецької області. В результаті обстрілу загинув підліток 2001 року народження.

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