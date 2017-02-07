Ситуація в Авдіївці: ОБСЄ повідомила подробиці

За даними повітряного спостереження ОБСЄ, були виявлені тисячі нових воронок в районі Авдіївки і Ясинуватої, починаючи з 28 січня цього року



У наступні 24 години спостерігачі зафіксували більше порушень режиму припинення вогню, ніж за попередню добу, в тому числі близько 1200 вибухів. Більшість вибухів спостерігалися в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту.



За даними повітряного спостереження були виявлені тисячі нових (починаючи принаймні з 28 січня) воронок в районі Авдіївки і Ясинуватої. Найбільша кількість місць розривів була зафіксована на ділянці, яка пролягає орієнтовно в 2-3 км від шахти Бутівка і в напрямку промзони, на захід від автодороги М04.



"За даними повітряного спостереження ділянка в районі промзони 28 січня була вся покрита снігом. У той же час матеріали повітряного спостереження за 1 лютого показали велику кількість чорних місць на цій ділянці від розривів", - зазначили в прес-службі.



Висока концентрація місць розривів також спостерігалася на наступних ділянках: в промзоні і на східній, південно-східній, південній та південно-західній околицях Авдіївки, від шахти Бутівка і в напрямку окупованих ДНР сіл Спартак (9 км на північ від Донецька), Яковлівка (10 км на північ від Донецька) і селище Мінеральне (10 км на північний схід від Донецька).



Висока концентрація місць розривів зафіксована від промзони і в напрямку Донецької фільтрувальної станції, а також в околицях Критої Балки. Нові місця розривів також були зосереджені в одному з житлових районів Авдіївки і відразу за межею міста на захід.



В Авдіївці 4 лютого СММ зафіксувала п'ять нових місць ударів. На вулиці Нечаєва спостерігачі бачили будинок, в дах якого потрапили два снаряди. За оцінкою місії, це були мінометні міни. На вулиці Соборній спостерігачі оглянули семиповерховий будинок, на південно-західній стіні якого в районі сходової клітки на рівні третього і четвертого поверхів зяяла пробоїна діаметром майже 2 м.



"Вона утворилася, найвірогідніше, в результаті розриву мінометної міни калібром 120 мм, випущеної з південно-західного напрямку. За оцінкою СММ, всі місця ударів з'явилися зовсім недавно. Кілька жителів розповіли команді місії, що обстріл стався 3 лютого, близько 21:30. У школі на вул. Молодіжній спостерігачі бачили свіжу воронку на відстані близько 25 м від головного корпусу", - зазначили в прес-службі.



За 10 м від цього місця стояла машина швидкої допомоги. За інформацією офіцерів української сторони в СЦКК, 25-річний водій, який під час обстрілу був за кермом, 3 лютого помер від осколкових поранень.



Кілька вікон в приміщенні школи були розбиті. За оцінкою СММ, воронка утворилася в результаті розриву мінометної міни калібром 120 мм, випущеної з південно-західного напрямку.







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