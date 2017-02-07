У Лобачеве українських офіцерів СЦКК обстріляв снайпер бойовиків

Поранених і загиблих немає, пошкоджено автомобіль місії

Вчора, 6 лютого, офіцери української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню потрапили під обстріл бойовиків терористичної організації ЛНР в Лобачевому Луганській області. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Вчора під час проведення фотофіксації обстрілу противником мирного населеного пункту Лобачеве, російсько-терористичними військами було здійснено підступний напад на офіцерів української сторони СЦКК. Представники наглядової місії, які документували злочини в Донбасі, потрапили під снайперський вогонь", - зазначили в прес-центрі.



Поранених і загиблих немає. Пошкоджено автомобіль місії.



"Варто звернути увагу, що всі автомобілі були відповідним чином позначені великими знаками, а офіцери мали шеврони наглядової місії. Наголошуємо, що це є грубим порушенням всіх міжнародних угод", - сказали в прес-центрі.



18 серпня 2016 р. повідомлялося, що бойовики терористичної організації ЛНР на окупованій території неподалік від села Лобачеве, яке перебуває під контролем ЗСУ, розмістили прапор республіки Інгушетія Російської Федерації.







ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.





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