ОБСЄ попередила про можливу ескалацію в Донбасі

Важке озброєння знаходиться в зоні безпеки, військові позиції дуже близько один від одного, сказали в ОБСЄ



"Важке озброєння все ще перебуває в зоні безпеки, військові позиції дуже близько один від одного, що означає, що компоненти для нового витка ескалації знаходяться на місці. І кожен день ми фіксуємо нові компоненти", - сказав Хуг.



За його словами, наразі бойові дії в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту дещо призупинилися.



"За останні 24 години СММ зафіксувала близько 13 тисяч порушень перемир'я", - зазначив Хуг.





Він наголосив, що 31 січня і 1 лютого ця цифра сягала близько 10 тисяч тільки за один день.





За даними повітряного спостереження ОБСЄ, були виявлені тисячі нових воронок в районі Авдіївки і Ясинуватої, починаючи з 28 січня цього року.





ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.





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