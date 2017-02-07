USD:  27.20  27.65   EUR:  28.95  29.78  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

ОБСЄ попередила про можливу ескалацію в Донбасі

07.02.2017 11:32
Важке озброєння знаходиться в зоні безпеки, військові позиції дуже близько один від одного, сказали в ОБСЄ
ОБСЄ попередила про можливу ескалацію в Донбасі
Фото: osce.org
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг не виключає нового витка ескалації ситуації в Донбасі. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент ЛІГА.net.

"Важке озброєння все ще перебуває в зоні безпеки, військові позиції дуже близько один від одного, що означає, що компоненти для нового витка ескалації знаходяться на місці. І кожен день ми фіксуємо нові компоненти", - сказав Хуг.

За його словами, наразі бойові дії в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту дещо призупинилися.

"За останні 24 години СММ зафіксувала близько 13 тисяч порушень перемир'я", - зазначив Хуг.

Він наголосив, що 31 січня і 1 лютого ця цифра сягала близько 10 тисяч тільки за один день.

За даними повітряного спостереження ОБСЄ, були виявлені тисячі нових воронок в районі Авдіївки і Ясинуватої, починаючи з 28 січня цього року.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua/serial/39819/furtceva/
 