ОБСЄ попередила про можливу ескалацію в Донбасі
07.02.2017 11:32
Важке озброєння знаходиться в зоні безпеки, військові позиції дуже близько один від одного, сказали в ОБСЄ
Фото: osce.org
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг не виключає нового витка ескалації ситуації в Донбасі. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент ЛІГА.net.
"Важке озброєння все ще перебуває в зоні безпеки, військові позиції дуже близько один від одного, що означає, що компоненти для нового витка ескалації знаходяться на місці. І кожен день ми фіксуємо нові компоненти", - сказав Хуг.
За його словами, наразі бойові дії в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту дещо призупинилися.
"За останні 24 години СММ зафіксувала близько 13 тисяч порушень перемир'я", - зазначив Хуг.
"Важке озброєння все ще перебуває в зоні безпеки, військові позиції дуже близько один від одного, що означає, що компоненти для нового витка ескалації знаходяться на місці. І кожен день ми фіксуємо нові компоненти", - сказав Хуг.
За його словами, наразі бойові дії в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту дещо призупинилися.
"За останні 24 години СММ зафіксувала близько 13 тисяч порушень перемир'я", - зазначив Хуг.
Він наголосив, що 31 січня і 1 лютого ця цифра сягала близько 10 тисяч тільки за один день.
За даними повітряного спостереження ОБСЄ, були виявлені тисячі нових воронок в районі Авдіївки і Ясинуватої, починаючи з 28 січня цього року.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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