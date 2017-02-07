Карта АТО: у Верхньоторецькому поранений військовий, без загиблих

Вітчизняні Збройні сили у війні Росії проти України зазнали вчора тільки санітарних втрат - військовослужбовець був поранений в передмісті Донецька

Вчора, 6 лютого 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни в результаті активних бойових дій було поранено військовослужбовця. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових не було, один військовий отримав поранення", - повідомив полковник.

За словами прес-офіцера, військовослужбовець був поранений в районі Верхньоторецька під обстрілом окупантів.

Верхньоторецьке на карті регіону:





Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з мінометів селище Курдюмівка Донецької області. В результаті обстрілу загинув підліток 2001 року народження.

Станом на 00:00 7 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):





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