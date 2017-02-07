Карта АТО: у Верхньоторецькому поранений військовий, без загиблих
Вчора, 6 лютого 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни в результаті активних бойових дій було поранено військовослужбовця. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових не було, один військовий отримав поранення", - повідомив полковник.
За словами прес-офіцера, військовослужбовець був поранений в районі Верхньоторецька під обстрілом окупантів.
Верхньоторецьке на карті регіону:
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з мінометів селище Курдюмівка Донецької області. В результаті обстрілу загинув підліток 2001 року народження.
Станом на 00:00 7 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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