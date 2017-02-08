Карта АТО: в Донбасі поранені шестеро військових, загиблих немає
Вчора, 7 лютого 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни в боях з окупантами були поранені шестеро військовослужбовців. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових не було, шестеро бійців Збройних Сил України отримали поранення і бойові травми", - повідомив полковник.
Станом на 00:00 8 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
Сьогодні вранці, 8 лютого, в Донецьку в результаті вибуху був ліквідований один з польових командирів незаконних збройних формувань у тимчасово окупованій частині Донбасу Михайло Толстих, відомий в ЗМІ на прізвисько "Гіві".
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