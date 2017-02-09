Бойовики з танків обстріляли Авдіївку - штаб
На донецькому напрямку зі 152 мм артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Невельське, Верхньоторецьке, Кам'янку, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Миронівське і Зайцеве. По Луганському і Авдіївці вогонь вели танки.
На луганському напрямку з артилерії 152 і 122 мм терористи обстрілювали Новотошківське і Кримське. З мінометів - Малинове, а з гранатометів і стрілецької зброї - Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте і Новоолександрівку. По Новозванівці вели вогонь БМП і БТР ворога.
На маріупольському напрямку зі 152 і 122 міліметрової артилерії обстріляли Мар'їнку, Лебединське і Широкине. З мінометів - Широкине і Гнутове, а з гранатометів і стрілецької зброї - Лебединське, Водяне, Павлопіль, Широкине і Гнутове.
Загалом було зафіксовано 82 обстріли. Втрат серед українських військових немає.
7 лютого 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни в боях з окупантами були поранені шестеро військовослужбовців.
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