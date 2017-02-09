Вчора сили АТО в Донбасі воювали без втрат

За 8 лютого, незважаючи на продовження активних боїв на тлі ескалації, ніхто серед українських військовослужбовців від рук ворога не постраждав

Вчора, 8 лютого 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни в бойових діях ніхто з військовослужбовців не загинув і не був поранений. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.

"Наш брифінг ми можемо почати з хорошої новини: за минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив полковник.

Сьогодні розвідка повідомила, що вчорашня ліквідація польового командира "Гіві" деморалізувала командний склад "армій ЛНР/ДНР": поки ще живі командири незаконних збройних формувань "усвідомили можливість свого фізичного знищення".

Тим часом, за минулі кілька діб ОБСЄ зафіксувала в Дебальцевому і Світлодарську понад 300 вибухів.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.