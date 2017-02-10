Ліквідація та похорони бойовика Гіві: нові подробиці

Студентів і так званих бюджетників зобов'язали з'явитися на похорон терориста Гіві в окупованому Донецьку

Жителів окупованого Донецька, Горлівки і Макіївки зганяють сьогодні на похорон ліквідованого бойовика Гіві. Про це повідомили джерела LIGA.net в Донецьку.

За інформацією LIGA.net, в деяких вузах студентів спеціально звільняють від занять, щоб забезпечити явку.

"Багато хто піде, оскільки сказали, що перевірять за списками. Я особисто ні, вони хочуть картинку зробити для російських ЗМІ, чергове шоу, як з Моторолою (один зі знищених ватажків терористів, - ред.)", - сказав студент Михайло, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

За його словами, це стосується і викладачів вузів. "Чув, що з кожної групи старостам дали рознарядку зібрати якийсь мінімум людей, ну як розумієте, є серед них і реально співчуваючі", - додав він.

Також так званих бюджетників Донецька "зобов'язали" з'явитися на церемонію прощання з терористом.

"Інакше - сказали, що звільнять", - зазначила донеччанка Ольга.

Вона уточнила, що всіх її знайомих колег збирають біля театру опери і балету в Донецьку з 10:00 до 12:00.

Гіві буде похований на кладовищі біля Донецького моря неподалік від терориста Мотороли.

За інформацією LIGA.net, на місці прощання біля театру в даний час спостерігається багато проросійських найманців.

8 лютого польовий командир одного з танкових підрозділів бойовиків Михайло Толстих на прізвисько Гіві був підірваний в своєму кабінеті під час пожежі на базі незаконного збройного формування Сомалі.

Раніше пройшла інформація, що Толстих контузило в боях під Авдіївкою, проте пізніше з'явилися уточнюючі дані, що він був поранений.

СБУ не підтверджує інформацію про те, що терориста Гіві в окупованому Донецьку знищила українська ДРГ.

16 жовтня 2016 року також у Донецьку в ліфті підірвали основний подільник Гіві, російський терорист Арсеній Павлов на прізвисько "Моторола".



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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