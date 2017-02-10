Штаб: Бойовики обстріляли Красногорівку з Градів

Інформації про постраждалих наразі немає

Бойовики терористичної організації ДНР обстріляли сьогодні з РСЗВ БМ-21 Град позиції ВСУ в Красногорівці. Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню з 00.00 9 лютого російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли ВСУ уздовж всієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і забороненої мінськими домовленостями зброї. На маріупольському напрямі окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил Україна в районі населеного пункту Красногорівка з РСЗВ БМ-21 Град, танків і 120 мм мінометів", - зазначили в прес-центрі.

На донецькому напрямку обстріляно позиції в районі Авдіївки із застосуванням мінометів 120 і 82 мм калібру.

Більше 40% вибухів в Донбасі, зафіксованих Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ за минулий тиждень, були спричинені РСЗВ Град.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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