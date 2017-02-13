ЗСУ заявляють про затримання групи озброєних людей поблизу Криму

Озброєних людей, які прибули на позиції військових в Херсонській області, було затримано і роззброєно, заявляють в ОК Південь

Українські військовослужбовці затримали групу озброєних людей, яка прибула на позиції Збройних Сил України поблизу кордону з окупованим Кримом. Про це повідомляється на Facebook-сторінці оперативного командування ЗСУ Південь.



У прес-службі командування спростували інформацію ЗМІ про те, що в Чонгарі Херсонської області українські військові здійснили напад на кримськотатарську громадську організацію Аскер, назвавши її "черговим фейком і спробою очорнити ВСУ".

Як зазначають в прес-службі, підрозділ, що входить до складу військової частини ОК Південь і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з окупованим Кримом, за наказом командира облаштовував бойові позиції, коли на місце прибули "максимально озброєні представники незаконного збройного формування".



"З огляду на специфіку підрозділу і бойові умови, формування було затримано і роззброєно, виконано всі вимоги статутів та інших законодавчих актів щодо дій в подібних ситуаціях. Зараз тривають згідно з нормативно-правовою базою визначені заходи і облік озброєння", - йдеться в повідомленні.

Хто саме причетний до спроби нападу на позиції військових, в прес-службі ОК Південь не уточнюють.

12 лютого 2017 року сайт Український Південь повідомив з посиланням на главу представництва Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області Абмеджіта Сулейманова про нібито напад ВСУ на громадську організацію Аскер в Чонгарі. Зазначалося, що причина інциденту поки невідома.

За даними ЗМІ, в даний час конфлікт намагаються вирішити на найвищому рівні. Зокрема, повідомлялося, що народний депутат, глава Меджлісу Рефат Чубаров веде переговори з міністром оборони України Степаном Полтораком. Також, згідно з повідомленням, представники Меджлісу нібито пообіцяли блокувати дорогу на Чонгар в тому випадку, якщо затриманих членів Аскер не відпустять.

Крім того, радіо Куреш повідомляє про нібито захоплення "озброєними людьми у військовій формі" бази кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана в Чонгарі. За інформацією ЗМІ, за допомогою БТРа був протаранений паркан розташування батальйону і намет, в якому знаходилися люди. Озброєні люди захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто знаходився в цей час на території, силою поклали на підлогу, стверджує видання.

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