Чубаров про події на Чонгарі: Інцидент вичерпано

За словами глави Меджлісу, військові і поліцейські покинули базу громадського об'єднання Аскер на Чонгарі

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про вичерпання інциденту за участю українських військових і членів громадської організації Аскер, що стався в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі. Про це він повідомив у своєму Facebook "До 11.00 місце базування громадського об'єднання Аскер на Чонгарі покинули військовослужбовці та поліція. Члени Аскер і добровольці формованого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана повернулися до щоденних занять і забезпечення життєдіяльності табору дислокації", - написав Чубаров.За його словами, керівництво Меджлісу і відповідальні особи знаходяться в режимі постійної взаємодії з керівниками відповідних міністерств, служб і підрозділів.

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У той же час Чубаров пов'язав

конфлікт , який виник , з тим , що члени організації Аскер , що здійснюють " цивільний контроль " на адміністративному кордоні з окупованим Кримом , нібито заважали прикордонникам і митникам , а також " тіньовим ділкам , яка налагодила різний незаконний бізнес на адмінмежі " .



Раніше сьогодні , 13 лютого 2017 року, в оперативному командуванні Південь

, що військові

затримали і роззброїли незаконне збройне формування , яке прибуло на позиції ЗСУ поблизу адмінмежі з окупованим Кримом .





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У той же час в Меджлісі стверджують, що військові силою захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана в Чонгарі, пошкодили майно і напали на членів громадської організації Аскер.

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