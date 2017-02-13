Чубаров про події на Чонгарі: Інцидент вичерпано
13.02.2017 12:47
За словами глави Меджлісу, військові і поліцейські покинули базу громадського об'єднання Аскер на Чонгарі
Рефат Чубаров
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про вичерпання інциденту за участю українських військових і членів громадської організації Аскер, що стався в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі. Про це він повідомив у своєму Facebook.
"До 11.00 місце базування громадського об'єднання Аскер на Чонгарі покинули військовослужбовці та поліція. Члени Аскер і добровольці формованого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана повернулися до щоденних занять і забезпечення життєдіяльності табору дислокації", - написав Чубаров.
За його словами, керівництво Меджлісу і відповідальні особи знаходяться в режимі постійної взаємодії з керівниками відповідних міністерств, служб і підрозділів.
Раніше сьогодні, 13 лютого 2017 року, в оперативному командуванні Південь повідомили, що військові затримали і роззброїли незаконне збройне формування, яке прибуло на позиції ЗСУ поблизу адмінмежі з окупованим Кримом.
"До 11.00 місце базування громадського об'єднання Аскер на Чонгарі покинули військовослужбовці та поліція. Члени Аскер і добровольці формованого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана повернулися до щоденних занять і забезпечення життєдіяльності табору дислокації", - написав Чубаров.
За його словами, керівництво Меджлісу і відповідальні особи знаходяться в режимі постійної взаємодії з керівниками відповідних міністерств, служб і підрозділів.
Читайте також: Інцидент на адмінмежі з Кримом: подробиці від ОК ПівденьУ той же час Чубаров пов'язав конфлікт, який виник, з тим, що члени організації Аскер, що здійснюють "цивільний контроль" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, нібито заважали прикордонникам і митникам, а також "тіньовим ділкам, яка налагодила різний незаконний бізнес на адмінмежі".
Раніше сьогодні, 13 лютого 2017 року, в оперативному командуванні Південь повідомили, що військові затримали і роззброїли незаконне збройне формування, яке прибуло на позиції ЗСУ поблизу адмінмежі з окупованим Кримом.
Читайте також: Інцидент на Чонгарі: подробиці від Нацполіції
У той же час в Меджлісі стверджують, що військові силою захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана в Чонгарі, пошкодили майно і напали на членів громадської організації Аскер.
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