Нічний інцидент на Чонгарі: версія 57-ї бригади

За словами комбрига Дмитра Красильникова, конфлікт стався під час тренувань військових. Також офіцер підтвердив, що на базі Аскер вилучено зброю

Командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Дмитро Красильников в коментарі LIGA.net розповів подробиці інциденту, який стався на Чонгарі в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року.Він зазначив, що база членів кримськотатарської організації Аскер, з якими у військовослужбовців виник конфлікт, знаходиться в безпосередній близькості від позицій бригади. Інцидент стався під час тренувань військових.Красильников підкреслив, що бійці 57-ї бригади діяли виключно в рамках закону, правову оцінку подіям дадуть правоохоронні органи.Читайте також: Інцидент на адмінмежі з Кримом: подробиці від ОК Південь "Зараз конфлікт повністю вичерпано", - повідомив комбриг і додав, що військовослужбовці залишили базу Аскер ще вранці, постраждалих в результаті конфлікту немає.У той же час Красильников підтвердив інформацію ЗМІ про вилучення на базі кримськотатарської організації зброї і боєприпасів. Конкретних обставин, при яких це сталося, командир не повідомив, відзначивши лише, що вилучене було передано Національній поліції.У прес-службі Головного управління Нацполіції в Херсонській області інформацію про вилученому зброю LIGA.net не підтвердили.Куратор і один із засновників 34-го батальйону, бійці якого брали безпосередню участь в інциденті, Павло Патарецький розповів LIGA.net , що серед вилученої зброї було і важке озброєння, зокрема 82-мм міномети.За словами куратора батальйону, кримськотатарські активісти намагалися блокувати вивезення вилученої зброї і боєприпасів.Також Патарецький зазначив, що непрості стосунки бійців ЗСУ і Аскер склалися вже давно.

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Раніше сьогодні, 13 лютого 2017 року, в оперативному командуванні Південь повідомили, що військові затримали і роззброїли незаконне збройне формування, яке прибуло на позиції ЗСУ поблизу адмінмежі з окупованим Кримом.

У той же час в Меджлісі стверджують, що військові силою захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана в Чонгарі, пошкодили майно і напали на членів громадської організації Аскер

Пізніше глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що інцидент на Чонгарі вичерпаний.

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