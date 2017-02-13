Міноборони про зниклих розвідників: Йде пошукова операція

У Міноборони не уточнили кількість зниклих бійців АТО в окупованому Донбасі

Фото: EPA





"Намагаємося налагодити зв'язок, йде пошукова операція, ця оперативна інформація, подробиць сказати не можу", - зазначив Мотузянік.



За його словами, це сталося на окупованій території Луганської області.



Мотузянік не став уточнювати кількість зниклих українських військових і не підтвердив факт їх можливої ​​cмерті.



"Це все вимагає перевірки, ми цим зараз займаємося, давайте почекаємо", - сказав він.



У той же час бойовики терористичної організації ЛНР кажуть, що група бійців АТО могла загинути.



11 лютого



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В даний час йде пошукова операція українських розвідників, які пропали кілька днів тому в зоні АТО. Про це LIGA.net повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік."Намагаємося налагодити зв'язок, йде пошукова операція, ця оперативна інформація, подробиць сказати не можу", - зазначив Мотузянік.За його словами, це сталося на окупованій території Луганської області.Мотузянік не став уточнювати кількість зниклих українських військових і не підтвердив факт їх можливої ​​cмерті."Це все вимагає перевірки, ми цим зараз займаємося, давайте почекаємо", - сказав він.У той же час бойовики терористичної організації ЛНР кажуть, що група бійців АТО могла загинути.11 лютого повідомлялося , що в обумовлений час група українських військових, яка виконувала завдання на передньому краю позицій ЗСУ, не вийшла на зв'язок.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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