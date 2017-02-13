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Міноборони про зниклих розвідників: Йде пошукова операція

13.02.2017 16:06
У Міноборони не уточнили кількість зниклих бійців АТО в окупованому Донбасі
Міноборони про зниклих розвідників: Йде пошукова операція
Фото: EPA
В даний час йде пошукова операція українських розвідників, які пропали кілька днів тому в зоні АТО. Про це LIGA.net повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік.

"Намагаємося налагодити зв'язок, йде пошукова операція, ця оперативна інформація, подробиць сказати не можу", - зазначив Мотузянік.

За його словами, це сталося на окупованій території Луганської області.

Мотузянік не став уточнювати кількість зниклих українських військових і не підтвердив факт їх можливої ​​cмерті.

"Це все вимагає перевірки, ми цим зараз займаємося, давайте почекаємо", - сказав він.

У той же час бойовики терористичної організації ЛНР кажуть, що група бійців АТО могла загинути.

11 лютого  повідомлялося, що в обумовлений час група українських військових, яка виконувала завдання на передньому краю позицій ЗСУ, не вийшла на зв'язок.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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