Міноборони про зниклих розвідників: Йде пошукова операція
13.02.2017 16:06
У Міноборони не уточнили кількість зниклих бійців АТО в окупованому Донбасі
Фото: EPA
В даний час йде пошукова операція українських розвідників, які пропали кілька днів тому в зоні АТО. Про це LIGA.net повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік.
"Намагаємося налагодити зв'язок, йде пошукова операція, ця оперативна інформація, подробиць сказати не можу", - зазначив Мотузянік.
За його словами, це сталося на окупованій території Луганської області.
Мотузянік не став уточнювати кількість зниклих українських військових і не підтвердив факт їх можливої cмерті.
"Це все вимагає перевірки, ми цим зараз займаємося, давайте почекаємо", - сказав він.
У той же час бойовики терористичної організації ЛНР кажуть, що група бійців АТО могла загинути.
11 лютого повідомлялося, що в обумовлений час група українських військових, яка виконувала завдання на передньому краю позицій ЗСУ, не вийшла на зв'язок.
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"Намагаємося налагодити зв'язок, йде пошукова операція, ця оперативна інформація, подробиць сказати не можу", - зазначив Мотузянік.
За його словами, це сталося на окупованій території Луганської області.
Мотузянік не став уточнювати кількість зниклих українських військових і не підтвердив факт їх можливої cмерті.
"Це все вимагає перевірки, ми цим зараз займаємося, давайте почекаємо", - сказав він.
У той же час бойовики терористичної організації ЛНР кажуть, що група бійців АТО могла загинути.
11 лютого повідомлялося, що в обумовлений час група українських військових, яка виконувала завдання на передньому краю позицій ЗСУ, не вийшла на зв'язок.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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