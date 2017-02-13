Доба в АТО: загиблих немає, поранений один військовий
13.02.2017 17:50
Український військовий був поранений в Авдіївці Донецької області
Фото: facebook.com/ato
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, один боєць АТО отримав поранення в Авдіївці. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік.
На луганському напрямку вчора відбулося чотири ворожих обстріли з використанням кулеметів і гранатометів в Попаснянському районі. Один був вранці, інші увечері - між 21:00 і 23:00.
"На ділянці фронту від російського кордону до Золотого вчора бойові дії не велися", - сказав Мотузянік.
На донецькому напрямку обстановка на залишається незмінною.
"Активність противника зосереджена біля Авдіївки. Вчора бойові дії на цих рубежах велися з перервами, близько восьми годин. При цьому бойовики застосовували міномети", - підкреслив Мотузянік.
На північ від, на ділянці фронту Верхньоторецьке - Новоселівка Друга, також вчора було неспокійно. Противник чотири рази відкривав вогонь з мінометів і легкого озброєння.
Кожен обстріл тривав від 20 хвилин до години.
Окупанти порушували режим тиші в Світлодарській дузі, під Горлівкою і в Донецькому аеропорту. У Троїцькому і Кам'янці стріляли ворожі снайпери, а по позиції Шахта Бутівка - ворожа БМП.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку стався 21 ворожий обстріл, в тому числі шість мінометних.
На маріупольському напрямку терористи продовжують обстріли українських позицій практично по всій лінії фронту, епізодично застосовуючи важке озброєння.
Вчора по позиціях ЗСУ було випущено не менше 27 мін. Найбільша їх кількість припадає на Красногорівку, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 42 ворожих обстрілів, в тому числі п'ять мінометних.
Сили АТО попереджають, якщо проросійські найманці не припинять обстріл позицій ЗСУ, то вони будуть змушені відкрити вогонь у відповідь після 16:30.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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На луганському напрямку вчора відбулося чотири ворожих обстріли з використанням кулеметів і гранатометів в Попаснянському районі. Один був вранці, інші увечері - між 21:00 і 23:00.
"На ділянці фронту від російського кордону до Золотого вчора бойові дії не велися", - сказав Мотузянік.
На донецькому напрямку обстановка на залишається незмінною.
"Активність противника зосереджена біля Авдіївки. Вчора бойові дії на цих рубежах велися з перервами, близько восьми годин. При цьому бойовики застосовували міномети", - підкреслив Мотузянік.
На північ від, на ділянці фронту Верхньоторецьке - Новоселівка Друга, також вчора було неспокійно. Противник чотири рази відкривав вогонь з мінометів і легкого озброєння.
Кожен обстріл тривав від 20 хвилин до години.
Окупанти порушували режим тиші в Світлодарській дузі, під Горлівкою і в Донецькому аеропорту. У Троїцькому і Кам'янці стріляли ворожі снайпери, а по позиції Шахта Бутівка - ворожа БМП.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку стався 21 ворожий обстріл, в тому числі шість мінометних.
На маріупольському напрямку терористи продовжують обстріли українських позицій практично по всій лінії фронту, епізодично застосовуючи важке озброєння.
Вчора по позиціях ЗСУ було випущено не менше 27 мін. Найбільша їх кількість припадає на Красногорівку, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 42 ворожих обстрілів, в тому числі п'ять мінометних.
Сили АТО попереджають, якщо проросійські найманці не припинять обстріл позицій ЗСУ, то вони будуть змушені відкрити вогонь у відповідь після 16:30.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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