Доба в зоні АТО: поблизу Широкиного поранений військовий

За минулу добу, 13 лютого 2017 року, бойовики 72 рази обстріляли позиції ЗСУ в Донбасі

В результаті бойових дій в Донбасі за минулу добу, 13 лютого 2017 року, жоден український військовослужбовець не загинув, проте один боєць був поранений. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент LIGA.net "За минулу добу в результаті бойових дій втрат в лавах Збройних Сил не було. Один український військовослужбовець отримав поранення в районі Широкиного", - сказав він.За словами Мотузяніка, нанапрямку бойовики проявляли активність у другій половині дня в Попаснянському районі, поблизу Кримського і Станиці Луганської, п'ять разів за добу порушивши режим припинення вогню. Терористи застосовували, в основному, стрілецьку зброю, в Кримському - міномети.Нанапрямку найбільша кількість обстрілів з боку гібридної армії РФ припадає на ділянку фронту Піски - Авдіївка, де противник періодично використовує міномети. По позиціях ЗСУ під самою Авдіївкою бойовики вчора вели вогонь в цілому більше семи годин, зазначив Мотузянік.На Горлівському периметрі терористи порушили режим припинення вогню двічі - в Зайцевому і Верхньоторецькому (тут був зафіксований мінометний обстріл). На Світлодарській дузі окупанти обстріляли позиції українських військових в Луганському зі стрілецької зброї."Всього за добу на донецькому напрямку зафіксовано 27 ворожих обстрілів", - повідомив спікер Міноборони.Складною залишається ситуація на приморській ділянці фронту нанапрямку. Тут бойовики здійснили провокаційні обстріли зі стрілецької зброї, після чого майже три години з танків, гаубиць і мінометів вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі Водяного і Широкиного. До вечора 13 лютого терористи також застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети.Крім того, в Мар'їнському районі окупанти двічі порушили режим перемир'я, використовуючи міномети і стрілецьку зброю.Як зазначив Мотузянік, за минулу добу російсько-терористичні війська 40 раз обстріляли позиції сил АТО на маріупольському напрямку, в тому числі 11 - із застосуванням важкого озброєння.Раніше сьогодні повідомлялося , що за минулу добу, 13 лютого, бойовики 72 рази обстріляли позиції ЗСУ в Донбасі.

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