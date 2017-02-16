Доба в АТО: один військовий загинув, четверо отримали поранення

В Авдіївці бойовики дев'ять годин обстрілювали позиції ЗСУ

За минулу добу в результаті бойових дій один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. Про це повідомляє прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент LIGA.net На луганському напрямку основні бойові дії тривали в Кримському."Там бойовики активізувалися після заходу сонця і після трьох годин обстрілів припинили бойову активність близько 23:00. За підрахунками Генштабу, бойовики випустили більше 70 мінометних мін в сторону позицій ЗСУ. Також епізодичні порушення режиму перемир'я ворогом були зафіксовані в Попаснянському районі і в Лобачеве" , - зазначив Мотузянік.Всього на луганському напрямку вчора зафіксовано шість ворожих обстрілів.На донецькому напрямку на Світлодарській дузі, поблизу Новолуганське, позиції ЗСУ обстріляв ворожий снайпер. На Горлівському периметру ворог був активний в Зайцеве і Верхньоторецькому, де активно застосовував легке озброєння.У Новоселівці Другій ворожі обстріли тривали більше трьох з половиною годин, під час яких сили окупанта застосовували міномети нарівні зі стрілецькою зброєю.За словами Мотузяніка, вогонь вівся з боку окупованого бойовиками селища Крута Балка. Звідти бойовики обстріляли Кам'янку.В Авдіївці обстріли позицій сил АТО тривали безперервно з 15:00 до 00:00. Протягом цих дев'яти годин бойовики провели ряд масованих артилерійсько-мінометних обстрілів Авдіївської промзони, а також більше 10 разів відкривали вогонь з танків.В черговий раз під вогонь далекобійних артилерійських знарядь ворога потрапили житлові райони міста.Один приватний будинок був повністю знищений в результаті пожежі, що виникла після попадання снаряда. Ще вісім будинків були пошкоджені.В районі Донецького аеропорту ворог використовував в основному легке озброєння.Всього за минулу добу на донецькому напрямку противник провів 15 обстрілів, з них більше половини - з важкого озброєння.На маріупольському напрямку епіцентрами бойових дій тут залишаються позиції ЗСУ в Водяному і Широкине, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї протягом усієї доби, а також епізодично застосовували міномети і озброєння на бронетехніці.У Мар'їнському районі було тихо. У Новотроїцькому позиції ЗСУ вдень ​​обстріляв ворожий снайпер.Всього вчора на маріупольському напрямку відбулося 28 обстрілів, в тому числі два - з важкого озброєння.Бойовики регулярно обстрілюють селище Водяне, в якому до цих пір залишаються мирні жителі.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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