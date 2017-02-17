Троє військових загинули, 10 поранені в боях на сході за добу

Черговий сплеск насильства на лінії розмежування в Донбасі забрав життя трьох військовослужбовців ЗСУ. Поранення отримали десять солдатів

За минулу добу на фронті в Донбасі загинули троє військовослужбовців, десять бійців сил АТО отримали поранення. Такі цифри втрат на брифінгу озвучив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, підтвердивши дані ранкового зведення, повідомляє кореспондент ЛІГА.net "За минулу добу в результаті бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, десять отримали поранення", - повідомив полковник.Військовослужбовці загинули на різних позиціях уздовж лінії бойового зіткнення: в Зайцеве, Авдіївці та Водяному.Поранення бійці АТО отримали в Зайцеве, Пісках, Водяному та Лебединському, шестеро - під Авдіївкою.





За минулу добу на луганському напрямку фронту противник зробив вісім обстрілів (два - з важкого озброєння), на донецькому - 21 обстріл (11), в Приазов'ї - 37 обстрілів (4).

Дивіться також: Наслідки обстрілу Авдіївки: відео

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.