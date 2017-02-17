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Троє військових загинули, 10 поранені в боях на сході за добу

17.02.2017 14:11
Черговий сплеск насильства на лінії розмежування в Донбасі забрав життя трьох військовослужбовців ЗСУ. Поранення отримали десять солдатів
Троє військових загинули, 10 поранені в боях на сході за добу
Фото: facebook.com/zviaginivan
За минулу добу на фронті в Донбасі загинули троє військовослужбовців, десять бійців сил АТО отримали поранення. Такі цифри втрат на брифінгу озвучив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, підтвердивши дані ранкового зведення,  повідомляє кореспондент ЛІГА.net

"За минулу добу в результаті бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, десять отримали поранення", - повідомив полковник.

Військовослужбовці загинули на різних позиціях уздовж лінії бойового зіткнення: в Зайцеве, Авдіївці та Водяному.

Поранення бійці АТО отримали в Зайцеве, Пісках, Водяному та Лебединському, шестеро - під Авдіївкою.

Станом на північ 17 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):


За минулу добу на луганському напрямку фронту противник зробив вісім обстрілів (два - з важкого озброєння), на донецькому - 21 обстріл (11), в Приазов'ї - 37 обстрілів (4).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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