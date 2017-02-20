USD:  26.98  27.34   EUR:  28.51  29.22  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Авдіївка знову зі світлом: ремонтники підключили всі об'єкти

20.02.2017 12:47
Всі об'єкти в місті-сателіті Донецька вже зі світлом, сказали в Донецькій ОВЦА
Авдіївка знову зі світлом: ремонтники підключили всі об'єкти
Фото: mil.gov.ua
Сьогодні, 20 лютого, Авдіївку Донецької області повністю підключили до електропостачання. Про це ЛІГА.net повідомив радник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олесь Пограничний.

"Повністю підключено електрику, ремонтники все перевірили, місто зі світлом: Авдіївський коксосохім, Донецька фільтрувальна станція", - зазначив Пограничний.

За його словами, в період загострення кілька днів тому, адміністрація запропонувала вивезти деяких жителів.

"Але багато хто, відмовилися і сказали, що переїдуть до родичів на час", - додав він.

Пограничний уточнив, що в місті в середньому налічується 220 тисяч осіб місцевих жителів. "Але точну цифру зараз сказати складно", - додав він.

Читайте також: Що відбувається в Авдіївці: подробиці - відео

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зазначив у себе в Facebook: "Електромонтажники відновили пошкоджену опору і полагодили розрив лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території біля Авдіївки. Зараз йде технологічна перевірка на підстанціях".

18 лютого бойовики обстріляли місто, в результаті чого воно було знеструмлено.

19 лютого  повідомлялося, що подача електроенергії в Авдіївці все ще не відновлена. Ремонтні бригади виявили на підконтрольній частині 5 пошкоджень ліній електропередач.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

<a href="http://liga.net/">Источник</a>

Читайте також: В Авдіївці підсилюють відділення місцевої поліції - Аброськін

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

<a href="http://liga.net/">Источник</a>

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
TVgid.ua
 