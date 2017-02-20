Авдіївка знову зі світлом: ремонтники підключили всі об'єкти

Всі об'єкти в місті-сателіті Донецька вже зі світлом, сказали в Донецькій ОВЦА

Сьогодні, 20 лютого, Авдіївку Донецької області повністю підключили до електропостачання. Про це ЛІГА.net повідомив радник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олесь Пограничний."Повністю підключено електрику, ремонтники все перевірили, місто зі світлом: Авдіївський коксосохім, Донецька фільтрувальна станція", - зазначив Пограничний.За його словами, в період загострення кілька днів тому, адміністрація запропонувала вивезти деяких жителів."Але багато хто, відмовилися і сказали, що переїдуть до родичів на час", - додав він.Пограничний уточнив, що в місті в середньому налічується 220 тисяч осіб місцевих жителів. "Але точну цифру зараз сказати складно", - додав він.Читайте також: Що відбувається в Авдіївці: подробиці - відео Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зазначив у себе в Facebook : "Електромонтажники відновили пошкоджену опору і полагодили розрив лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території біля Авдіївки. Зараз йде технологічна перевірка на підстанціях".18 лютого бойовики обстріляли місто, в результаті чого воно було знеструмлено.19 лютого повідомлялося , що подача електроенергії в Авдіївці все ще не відновлена. Ремонтні бригади виявили на підконтрольній частині 5 пошкоджень ліній електропередач.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



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