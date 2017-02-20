У зоні АТО в Донецькій області за три дні постраждали 7 цивільних
20.02.2017 13:38
За даними Донецької ОДА, поранення отримали четверо жителів Авдіївки, житель Бахмута і двоє жителів Волновахи
Фото: dn.npu.gov.ua
У зоні проведення АТО в Донецькій області за період 17-19 лютого 2017 року постраждали сім цивільних осіб. Про це з посиланням на дані лікувально-профілактичних установ регіону повідомляє Донецька облдержадміністрація.
17 лютого поранення отримали двоє жителів Авдіївки, один з яких зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні.
18 лютого в результаті обстрілу і руйнування будинку постраждали ще двоє жителів Авдіївки, яких госпіталізували в місцеву лікарню.
Крім того, мінно-вибухові поранення отримав житель Бахмута, зараз він знаходиться на амбулаторному лікуванні.
Раніше сьогодні, 20 лютого, повідомлялося, що в Луганській області місцева жителька отримала вогнепальне поранення в результаті обстрілу зі стрілецької зброї з окупованої території.
За минулу добу, 19 лютого, в Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.
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17 лютого поранення отримали двоє жителів Авдіївки, один з яких зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні.
18 лютого в результаті обстрілу і руйнування будинку постраждали ще двоє жителів Авдіївки, яких госпіталізували в місцеву лікарню.
Читайте також: Як виживає Авдіївка під агресією гібридних військ: фоторепортажТакож в лікарню Волновахи з мінно-вибуховими травмами госпіталізовані двоє жителів міста.
Крім того, мінно-вибухові поранення отримав житель Бахмута, зараз він знаходиться на амбулаторному лікуванні.
Раніше сьогодні, 20 лютого, повідомлялося, що в Луганській області місцева жителька отримала вогнепальне поранення в результаті обстрілу зі стрілецької зброї з окупованої території.
За минулу добу, 19 лютого, в Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.
Читайте також: Що відбувається в Авдіївці: подробиці - відеоДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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