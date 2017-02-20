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У зоні АТО в Донецькій області за три дні постраждали 7 цивільних

20.02.2017 13:38
За даними Донецької ОДА, поранення отримали четверо жителів Авдіївки, житель Бахмута і двоє жителів Волновахи
У зоні АТО в Донецькій області за три дні постраждали 7 цивільних
Фото: dn.npu.gov.ua
У зоні проведення АТО в Донецькій області за період 17-19 лютого 2017 року постраждали сім цивільних осіб. Про це з посиланням на дані лікувально-профілактичних установ регіону повідомляє Донецька облдержадміністрація.

17 лютого поранення отримали двоє жителів Авдіївки, один з яких зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні.

18 лютого в результаті обстрілу і руйнування будинку постраждали ще двоє жителів Авдіївки, яких госпіталізували в місцеву лікарню.

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Також в лікарню Волновахи з мінно-вибуховими травмами госпіталізовані двоє жителів міста.

Крім того, мінно-вибухові поранення отримав житель Бахмута, зараз він знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Раніше сьогодні, 20 лютого,  повідомлялося, що в Луганській області місцева жителька отримала вогнепальне поранення в результаті обстрілу зі стрілецької зброї з окупованої території.

За минулу добу, 19 лютого, в Донбасі  загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

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ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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