Під Авдіївкою загинув військовий, в тилу помер поранений боєць
20.02.2017 13:42
Втрати сил АТО за 19 лютого в війні Росії проти України: один боєць загинув, ще один помер від несумісних з життям поранень, отриманих раніше
Скріншот з відеозапису
За 19 лютого 2017 року на фронті в Донбасі загинув військовослужбовець, один боєць отримав поранення. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один боєць отримав поранення. Всі ці втрати за добу були в Авдіївці", - повідомив полковник.
Прес-офіцер Міноборони також додав, що вчора в одному з тилових госпіталів помер військовослужбовець, який був важко поранений в Зайцевому.
Станом на північ 20 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один боєць отримав поранення. Всі ці втрати за добу були в Авдіївці", - повідомив полковник.
Прес-офіцер Міноборони також додав, що вчора в одному з тилових госпіталів помер військовослужбовець, який був важко поранений в Зайцевому.
Станом на північ 20 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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