СБУ викрила мережу фінансованих спецслужбами РФ організацій
21.02.2017 16:00
За словами Грицака, з початку 2015 року РФ почала фінансувати політичну активність в Україні, однією з цілей якої є прихована федералізація
Василь Грицак
СБУ викрила ряд організацій, які створені і фінансуються спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні. Про це сьогодні на брифінгу заявив глава служби Василь Грицак, передає кореспондент LIGA.net.
"Спецслужби РФ і так звана п'ята колона створили ряд проектів. Вони називаються Громадська рада Дніпропетровська, Соціальне Запоріжжя, Одеса за порто-франко, Харківська Слобожанщина. Вони просуваються по декількох напрямках на рівні окремих регіонів через народних обранців різних рівнів. Механізм дії - форуми, круглі столи, конгреси зі зверненнями до Верховної Ради, президента України, створюючи ілюзію масової підтримки", - сказав він.
"СБУ спільно з ГПУ відзначена протиправна діяльність... Так, керівником першої групи є колишній помічник міністра освіти України Табачника Кузьменко А.В., який отримав завдання і фінансування від російських спецслужб. Координатор в регіонах - колишній член Українського вибору Золотарьов", - сказав глава СБУ.
За словами Грицака, з початку 2015 року РФ почала фінансувати політичну активність на території України, однією з цілей якої є прихована федералізація.
"Спецслужби РФ і так звана п'ята колона створили ряд проектів. Вони називаються Громадська рада Дніпропетровська, Соціальне Запоріжжя, Одеса за порто-франко, Харківська Слобожанщина. Вони просуваються по декількох напрямках на рівні окремих регіонів через народних обранців різних рівнів. Механізм дії - форуми, круглі столи, конгреси зі зверненнями до Верховної Ради, президента України, створюючи ілюзію масової підтримки", - сказав він.
"СБУ спільно з ГПУ відзначена протиправна діяльність... Так, керівником першої групи є колишній помічник міністра освіти України Табачника Кузьменко А.В., який отримав завдання і фінансування від російських спецслужб. Координатор в регіонах - колишній член Українського вибору Золотарьов", - сказав глава СБУ.
За словами Грицака, з початку 2015 року РФ почала фінансувати політичну активність на території України, однією з цілей якої є прихована федералізація.
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