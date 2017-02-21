СБУ викрила мережу фінансованих спецслужбами РФ організацій

За словами Грицака, з початку 2015 року РФ почала фінансувати політичну активність в Україні, однією з цілей якої є прихована федералізація

Василь Грицак





"Спецслужби РФ і так звана п'ята колона створили ряд проектів. Вони називаються Громадська рада Дніпропетровська, Соціальне Запоріжжя, Одеса за порто-франко, Харківська Слобожанщина. Вони просуваються по декількох напрямках на рівні окремих регіонів через народних обранців різних рівнів. Механізм дії - форуми, круглі столи, конгреси зі зверненнями до Верховної Ради, президента України, створюючи ілюзію масової підтримки", - сказав він.



"СБУ спільно з ГПУ відзначена протиправна діяльність... Так, керівником першої групи є колишній помічник міністра освіти України Табачника Кузьменко А.В., який отримав завдання і фінансування від російських спецслужб. Координатор в регіонах - колишній член Українського вибору Золотарьов", - сказав глава СБУ.



За словами Грицака, з початку 2015 року РФ почала фінансувати політичну активність на території України, однією з цілей якої є прихована федералізація.



СБУ викрила ряд організацій, які створені і фінансуються спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні. Про це сьогодні на брифінгу заявив глава служби Василь Грицак , передає кореспондент LIGA.net "Спецслужби РФ і так звана п'ята колона створили ряд проектів. Вони називаються Громадська рада Дніпропетровська, Соціальне Запоріжжя, Одеса за порто-франко, Харківська Слобожанщина. Вони просуваються по декількох напрямках на рівні окремих регіонів через народних обранців різних рівнів. Механізм дії - форуми, круглі столи, конгреси зі зверненнями до Верховної Ради, президента України, створюючи ілюзію масової підтримки", - сказав він."СБУ спільно з ГПУ відзначена протиправна діяльність... Так, керівником першої групи є колишній помічник міністра освіти України Табачника Кузьменко А.В., який отримав завдання і фінансування від російських спецслужб. Координатор в регіонах - колишній член Українського вибору Золотарьов", - сказав глава СБУ.За словами Грицака, з початку 2015 року РФ почала фінансувати політичну активність на території України, однією з цілей якої є прихована федералізація. Читайте також: Директор війни. Інтерв'ю з главою СБУ Василем Грицаком Підставна особа. Хто стоїть за "планом України" для Трампа Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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