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Доба в АТО: загиблих немає, поранений один український військовий

23.02.2017 15:05
На донецькому напрямку вперше за кілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на Світлодарську дугу, зазначив спікер Міноборони
Доба в АТО: загиблих немає, поранений один український військовий
Фото: скріншот відео
За минулу добу в зоні АТО немає загиблих серед українських військових. Один отримав поранення в Луганському результаті ворожого обстрілу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік.

На луганському напрямку вчора відбулося три ворожих обстріли, в тому числі один мінометний. Всі вони були Попаснянському районі.

На ділянці фронту від російського кордону до Золотого в середу було тихо.

На донецькому напрямку вперше за кілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на Світлодарську дугу.

Бойовики випустили по позиціях ЗСУ 37 мін і застосовував бронетехніку і легке озброєння. Ще один мінометний обстріл з боку терористів зафіксований в Зайцеве.

В районі Авдіївки обстановка значно покращилася. Бойові дії протягом доби велися з перервою 80 хвилин.

У Новгородському, Опитноному, Пісках тривають провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, в тому числі чотири - з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку бойові дії велися тільки на ділянці фронту Павлопіль - Широкине. Найбільше бойовики обстрілювали Водяне і Широкине.

Терористи випустили по позиціях ЗСУ понад 130 мінометних мін, 56 артснарядів, кілька боєприпасів з переносною установки "рад-Партизан".

З важкого озброєння обстріляли селище вранці.

"Українські війська дали противнику адекватну відповідь, що дозволило знизити інтенсивність бойових дій і поставити бойовиків на місце", - підкреслив Мотузянік.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 32 ворожих обстрілів, в тому числі сім - з важкого озброєння.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в декількох тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу танки і Гради.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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