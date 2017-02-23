Доба в АТО: загиблих немає, поранений один український військовий

На донецькому напрямку вперше за кілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на Світлодарську дугу, зазначив спікер Міноборони

Фото: скріншот відео





На луганському напрямку вчора відбулося три ворожих обстріли, в тому числі один мінометний. Всі вони були Попаснянському районі.



На ділянці фронту від російського кордону до Золотого в середу було тихо.



На донецькому напрямку вперше за кілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на Світлодарську дугу.



Бойовики випустили по позиціях ЗСУ 37 мін і застосовував бронетехніку і легке озброєння. Ще один мінометний обстріл з боку терористів зафіксований в Зайцеве.



В районі Авдіївки обстановка значно покращилася. Бойові дії протягом доби велися з перервою 80 хвилин.



У Новгородському, Опитноному, Пісках тривають провокації із застосуванням стрілецької зброї.



Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, в тому числі чотири - з важкого озброєння.



На маріупольському напрямку бойові дії велися тільки на ділянці фронту Павлопіль - Широкине. Найбільше бойовики обстрілювали Водяне і Широкине.



Терористи випустили по позиціях ЗСУ понад 130 мінометних мін, 56 артснарядів, кілька боєприпасів з переносною установки "рад-Партизан".



З важкого озброєння обстріляли селище вранці.



"Українські війська дали противнику адекватну відповідь, що дозволило знизити інтенсивність бойових дій і поставити бойовиків на місце", - підкреслив Мотузянік.



Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 32 ворожих обстрілів, в тому числі сім - з важкого озброєння.



Спостерігачі ОБСЄ



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



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За минулу добу в зоні АТО немає загиблих серед українських військових. Один отримав поранення в Луганському результаті ворожого обстрілу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік.На луганському напрямку вчора відбулося три ворожих обстріли, в тому числі один мінометний. Всі вони були Попаснянському районі.На ділянці фронту від російського кордону до Золотого в середу було тихо.На донецькому напрямку вперше за кілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на Світлодарську дугу.Бойовики випустили по позиціях ЗСУ 37 мін і застосовував бронетехніку і легке озброєння. Ще один мінометний обстріл з боку терористів зафіксований в Зайцеве.В районі Авдіївки обстановка значно покращилася. Бойові дії протягом доби велися з перервою 80 хвилин.У Новгородському, Опитноному, Пісках тривають провокації із застосуванням стрілецької зброї.Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, в тому числі чотири - з важкого озброєння.На маріупольському напрямку бойові дії велися тільки на ділянці фронту Павлопіль - Широкине. Найбільше бойовики обстрілювали Водяне і Широкине.Терористи випустили по позиціях ЗСУ понад 130 мінометних мін, 56 артснарядів, кілька боєприпасів з переносною установки "рад-Партизан".З важкого озброєння обстріляли селище вранці."Українські війська дали противнику адекватну відповідь, що дозволило знизити інтенсивність бойових дій і поставити бойовиків на місце", - підкреслив Мотузянік.Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 32 ворожих обстрілів, в тому числі сім - з важкого озброєння.Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в декількох тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу танки і Гради.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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