Гончаренко знайдений, його викрадачі затримані - прокуратура

Викрадачі планували нанести депутату тілесних ушкоджень

Причетних до викрадання народного депутата Олексія Гончаренко затримали Сам депутат перебуває в безпечному місці. Про це на брифінгу в Одесі повідомили начальник Управління Служби безпеки України в Одеській області Сергій Батраков і прокурор Одеської області Олег Жученко.В ході брифінгу було продемонстровано відео, на якому невідомий вимовляє погрози на адресу Гончаренка.Прокурор області сказав, що замовником і одним з виконавців викрадення є Кушнарьов, депутат однієї з райрад області."Ви чули прізвища людей, за яких повинні були помститися. Один з них Кушнарьов. Батько Кушнарьова є депутатом Лиманської райради. І саме він є не просто замовником цього викрадення народного депутата, а фактично він з двома своїми спільниками виїхав на місце і повинен був наносити народному депутату тілесних ушкоджень, а саме застосувати кислоту, спотворити обличчя, позбавити зору, а також зламати колінні чашечки. У цієї людини є мотив, тому ця людина є як замовником викрадення, так і особисто виконавцем цього злочину, яке завдяки роботі СБУ і прокуратури не довели до скоєння цього злочину", - сказав Жученко.Батраков зазначив, що мета була не в убивстві, а в нанесенні тілесних ушкоджень. Причетних до викрадання, за його словами, було затримано, у них вилучено знаряддя злочину."Ми запобігли нанесення тілесних ушкоджень і фактичне викрадення", - сказав Жученко на уточнююче питання журналіста. "Зараз Гончаренко в безпечному місці", - додав він.Сьогодні невідомі викрали депутата Олексія Гончаренка.

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