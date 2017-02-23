Гончаренко знайдений, його викрадачі затримані - прокуратура
23.02.2017 16:27
Викрадачі планували нанести депутату тілесних ушкоджень
Олексій Гончаренко (фото - facebook.com/alexeygoncharenko
Причетних до викрадання народного депутата Олексія Гончаренко затримали Сам депутат перебуває в безпечному місці. Про це на брифінгу в Одесі повідомили начальник Управління Служби безпеки України в Одеській області Сергій Батраков і прокурор Одеської області Олег Жученко.
В ході брифінгу було продемонстровано відео, на якому невідомий вимовляє погрози на адресу Гончаренка.
Прокурор області сказав, що замовником і одним з виконавців викрадення є Кушнарьов, депутат однієї з райрад області.
"Ви чули прізвища людей, за яких повинні були помститися. Один з них Кушнарьов. Батько Кушнарьова є депутатом Лиманської райради. І саме він є не просто замовником цього викрадення народного депутата, а фактично він з двома своїми спільниками виїхав на місце і повинен був наносити народному депутату тілесних ушкоджень, а саме застосувати кислоту, спотворити обличчя, позбавити зору, а також зламати колінні чашечки. У цієї людини є мотив, тому ця людина є як замовником викрадення, так і особисто виконавцем цього злочину, яке завдяки роботі СБУ і прокуратури не довели до скоєння цього злочину", - сказав Жученко.
Батраков зазначив, що мета була не в убивстві, а в нанесенні тілесних ушкоджень. Причетних до викрадання, за його словами, було затримано, у них вилучено знаряддя злочину.
"Ми запобігли нанесення тілесних ушкоджень і фактичне викрадення", - сказав Жученко на уточнююче питання журналіста. "Зараз Гончаренко в безпечному місці", - додав він.
Сьогодні невідомі викрали депутата Олексія Гончаренка.
В ході брифінгу було продемонстровано відео, на якому невідомий вимовляє погрози на адресу Гончаренка.
Прокурор області сказав, що замовником і одним з виконавців викрадення є Кушнарьов, депутат однієї з райрад області.
"Ви чули прізвища людей, за яких повинні були помститися. Один з них Кушнарьов. Батько Кушнарьова є депутатом Лиманської райради. І саме він є не просто замовником цього викрадення народного депутата, а фактично він з двома своїми спільниками виїхав на місце і повинен був наносити народному депутату тілесних ушкоджень, а саме застосувати кислоту, спотворити обличчя, позбавити зору, а також зламати колінні чашечки. У цієї людини є мотив, тому ця людина є як замовником викрадення, так і особисто виконавцем цього злочину, яке завдяки роботі СБУ і прокуратури не довели до скоєння цього злочину", - сказав Жученко.
Батраков зазначив, що мета була не в убивстві, а в нанесенні тілесних ушкоджень. Причетних до викрадання, за його словами, було затримано, у них вилучено знаряддя злочину.
"Ми запобігли нанесення тілесних ушкоджень і фактичне викрадення", - сказав Жученко на уточнююче питання журналіста. "Зараз Гончаренко в безпечному місці", - додав він.
Сьогодні невідомі викрали депутата Олексія Гончаренка.
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