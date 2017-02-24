ОБСЄ заявляє про деескалацію в Донбасі

Він додав, що 17 лютого в окупованому Донецьку спостерігачі чули 90 вибухів невизначеного походження, а наступного дня їх кількість збільшилася до 127.





Також 18 лютого в Світлодарську місія зафіксувала 157 вибухів.





"Деескалація тривала і на цьому тижні", - зазначив Хуг, додавши, що 21 лютого вночі в Світлодарську було зафіксовано 86 вибухів.





22 лютого в протягом двох годин в окупованому Дебальцеве спостерігачі чули 298 вибухів.





23 лютого