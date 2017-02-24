USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

ОБСЄ заявляє про деескалацію в Донбасі

24.02.2017 12:59
Перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що деескалація ситуації в зоні АТО може бути оманлива
ОБСЄ заявляє про деескалацію в Донбасі
Олександр Хуг
З 12 по 19 лютого 2017 року було зафіксовано 20% зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донбасі в порівнянні з попереднім тижнем. Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулого тижня ми зафіксували 185 вибухів, викликаних вогнем з танків, мінометів і важкої артилерії", - сказав Хуг.

За його словами, з 5 по 12 лютого 2017 року кількість таких вибухів була 884.

"Це дає 80% зниження. Деескалація ситуації вітається, але вона може бути оманлива. Її потрібно розглядати в порівнянні з першим тижнем лютого", - підкреслив Хуг.

график.JPG

Він додав, що 17 лютого в окупованому Донецьку спостерігачі чули 90 вибухів невизначеного походження, а наступного дня їх кількість збільшилася до 127.

Також 18 лютого в Світлодарську місія зафіксувала 157 вибухів.

"Деескалація тривала і на цьому тижні", - зазначив Хуг, додавши, що 21 лютого вночі в Світлодарську було зафіксовано 86 вибухів.

22 лютого в протягом двох годин в окупованому Дебальцеве спостерігачі чули 298 вибухів.

23 лютого повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували в декількох тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу танки і Гради.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
Без срока давности. Доброе имя
 