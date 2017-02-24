ОБСЄ заявляє про деескалацію в Донбасі
24.02.2017 12:59
Перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що деескалація ситуації в зоні АТО може бути оманлива
Олександр Хуг
З 12 по 19 лютого 2017 року було зафіксовано 20% зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донбасі в порівнянні з попереднім тижнем. Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
"Минулого тижня ми зафіксували 185 вибухів, викликаних вогнем з танків, мінометів і важкої артилерії", - сказав Хуг.
За його словами, з 5 по 12 лютого 2017 року кількість таких вибухів була 884.
"Це дає 80% зниження. Деескалація ситуації вітається, але вона може бути оманлива. Її потрібно розглядати в порівнянні з першим тижнем лютого", - підкреслив Хуг.
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"Минулого тижня ми зафіксували 185 вибухів, викликаних вогнем з танків, мінометів і важкої артилерії", - сказав Хуг.
За його словами, з 5 по 12 лютого 2017 року кількість таких вибухів була 884.
"Це дає 80% зниження. Деескалація ситуації вітається, але вона може бути оманлива. Її потрібно розглядати в порівнянні з першим тижнем лютого", - підкреслив Хуг.
Він додав, що 17 лютого в окупованому Донецьку спостерігачі чули 90 вибухів невизначеного походження, а наступного дня їх кількість збільшилася до 127.
Також 18 лютого в Світлодарську місія зафіксувала 157 вибухів.
"Деескалація тривала і на цьому тижні", - зазначив Хуг, додавши, що 21 лютого вночі в Світлодарську було зафіксовано 86 вибухів.
22 лютого в протягом двох годин в окупованому Дебальцеве спостерігачі чули 298 вибухів.
23 лютого повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували в декількох тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу танки і Гради.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Також 18 лютого в Світлодарську місія зафіксувала 157 вибухів.
"Деескалація тривала і на цьому тижні", - зазначив Хуг, додавши, що 21 лютого вночі в Світлодарську було зафіксовано 86 вибухів.
22 лютого в протягом двох годин в окупованому Дебальцеве спостерігачі чули 298 вибухів.
23 лютого повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували в декількох тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу танки і Гради.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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