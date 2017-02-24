На полігоні в Житомирській області загинув військовий

Як повідомляє військова прокуратура, сержант-телефоніст загинув в результаті розриву реактивної протитанкової гранати

На полігоні в Житомирській області в результаті розриву реактивної протитанкової гранати загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону."24 лютого 2017 року на території полігону під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб сержант, який займав посаду радіотелефоніста військової частини, в результаті розриву гранати РПГ-22 отримав тілесні ушкодження, від яких помер", - йдеться в повідомленні.На полігон для огляду місця події, допиту свідків, вилучення всіх необхідних документів виїхала група співробітників військової прокуратури і експертів.За даним фактом військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військових посадових осіб до військової служби в умовах особливого періоду).

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18 лютого 2017 року в розташуванні 16-го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади в Сумській області сталася пожежа, в результаті якої загинули двоє військовослужбовців, один постраждав.



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