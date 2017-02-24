Доба в зоні АТО: загинув військовий, в Авдіївці знову ескалація

Як повідомив спікер Міноборони з питань АТО, вчора бойовики обстрілювали Авдіївську промзону в цілому більше 10 годин

Збройні Сили України в четвер, 23 лютого, в результаті бойових дій в Донбасі зазнали втрат: один військовий загинув, ще двоє поранені. Про це сьогодні на традиційному брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко."За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення", - сказав він.За словами Лисенка, в черговий раз загострилася ситуація в Авдіївці: вчора бойовики гібридної армії РФ обстрілювали місцеву промзону в цілому більше 10 годин.



