Доба в зоні АТО: загинув військовий, в Авдіївці знову ескалація
24.02.2017 14:17
Як повідомив спікер Міноборони з питань АТО, вчора бойовики обстрілювали Авдіївську промзону в цілому більше 10 годин
Фото: EPA
Збройні Сили України в четвер, 23 лютого, в результаті бойових дій в Донбасі зазнали втрат: один військовий загинув, ще двоє поранені. Про це сьогодні на традиційному брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення", - сказав він.
За словами Лисенка, в черговий раз загострилася ситуація в Авдіївці: вчора бойовики гібридної армії РФ обстрілювали місцеву промзону в цілому більше 10 годин.
Читайте також: ОБСЄ заявляє про деескалацію в Донбасі
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"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення", - сказав він.
За словами Лисенка, в черговий раз загострилася ситуація в Авдіївці: вчора бойовики гібридної армії РФ обстрілювали місцеву промзону в цілому більше 10 годин.
Читайте також: ОБСЄ заявляє про деескалацію в Донбасі
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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