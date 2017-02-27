Доба в АТО: двоє військових загинули, двоє поранені, є контужений
27.02.2017 15:13
Епіцентр бойових дій залишається на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка-Шахта Бутівка
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, двоє отримали поранення, ще двоє бійців АТО отримали контузію. Про це повідомляє речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
На луганському напрямку основні бойові дії велися в Попаснянському районі. Між 10:00 і 17:00 бойовики здійснили три мінометних обстріли, а пізніше застосовували тільки легке озброєння.
Противник порушив режим тиші в Лобачеве і Оріхове. Другий обстріл був мінометним.
Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося вісім ворожих обстрілів, в тому числі чотири мінометні.
По позиціях сил АТО було випущено 25 мін. "Близько половини збройних інцидентів сталося в темний час доби", - сказав Лисенко.
На донецькому напрямку епіцентр бойових дій залишається на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка-позиція Шахта Бутівка.
Терористи зосередили в районі Яковлівка і Спартака танки і міномети і активно їх застосовують.
"Внаслідок агресивних дій окупантів в Авдіївці вже чотири дні відсутнє електропостачання, водопостачання здійснюється за графіком, опалення є", - підкреслив Лисенко.
Бойові дії середньої інтенсивності тривають на Світлодарській дузі, на південь від Горлівки і в Донецькому аеропорту. На цих рубежах окупанти також застосовували важке озброєння.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожих обстрілів, в тому числі 12 мінометних і танкових.
По позиціях сил АТО було випущено більше 200 мін і 80 танкових снарядів.
На маріупольському напрямку загострилася ситуація в Мар'їнці.
"Увечері окупанти провели два мінометних обстріли, а також застосовували бронетехніку", - підкреслив Лисенко.
На ділянці фронту Новомихайлівка - Чермалик вчора було спокійно.
Найбільша кількість ворожих обстрілів відбулася в Павлополі і Водяному.
Всього вчора на маріупольському напрямку проросійські найманці порушили режим тиші 31 разів, при цьому п'ять разів вони застосовували важке озброєння.
У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, включаючи понад 1 200 вибухів.
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На луганському напрямку основні бойові дії велися в Попаснянському районі. Між 10:00 і 17:00 бойовики здійснили три мінометних обстріли, а пізніше застосовували тільки легке озброєння.
Противник порушив режим тиші в Лобачеве і Оріхове. Другий обстріл був мінометним.
Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося вісім ворожих обстрілів, в тому числі чотири мінометні.
По позиціях сил АТО було випущено 25 мін. "Близько половини збройних інцидентів сталося в темний час доби", - сказав Лисенко.
На донецькому напрямку епіцентр бойових дій залишається на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка-позиція Шахта Бутівка.
Терористи зосередили в районі Яковлівка і Спартака танки і міномети і активно їх застосовують.
"Внаслідок агресивних дій окупантів в Авдіївці вже чотири дні відсутнє електропостачання, водопостачання здійснюється за графіком, опалення є", - підкреслив Лисенко.
Бойові дії середньої інтенсивності тривають на Світлодарській дузі, на південь від Горлівки і в Донецькому аеропорту. На цих рубежах окупанти також застосовували важке озброєння.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожих обстрілів, в тому числі 12 мінометних і танкових.
По позиціях сил АТО було випущено більше 200 мін і 80 танкових снарядів.
На маріупольському напрямку загострилася ситуація в Мар'їнці.
"Увечері окупанти провели два мінометних обстріли, а також застосовували бронетехніку", - підкреслив Лисенко.
На ділянці фронту Новомихайлівка - Чермалик вчора було спокійно.
Найбільша кількість ворожих обстрілів відбулася в Павлополі і Водяному.
Всього вчора на маріупольському напрямку проросійські найманці порушили режим тиші 31 разів, при цьому п'ять разів вони застосовували важке озброєння.
У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, включаючи понад 1 200 вибухів.
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