Доба в АТО: один український солдат поранений
28.02.2017 14:26
Бойовики не припиняють вести обстріл по всій лінії фронту
Фото: EPA
Гібридні війська РФ продовжують вести вогонь по усіх напрямках, один український боєць був поранений. Про це повідомляє речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
На луганському напрямку за минулу добу відбулося шість обстрілів бойовиками без застосування важкого озброєння.
"Після обіду противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по Лобачову. Надвечір бойовики обстрілювали Станицю Луганську і околиці з гранатометів і стрілецької зброї. З дев'ятої години вечора і до півночі відбулися три ворожих збройних провокації поблизу Новоалександрівки", - розповів Лисенко.
На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку з використанням мінометів різних калібрів, танків і легкого озброєння. Загалом, за минулу добу противник випустив по Авдіївці 135 мін і 50 танкових снарядів.
В результаті потужного танкового обстрілу капітальні будівлі та металоконструкції на позиції Шахта Бутівка були зруйновані, повідомив спікер АТО.
Обстрілу піддавався район Світлодарської дуги, периметр Горлівки і територія поблизу Донецького аеропорту. По позиціях в районі Світлодарської дуги гібридні війська РФ протягом дня випустили близько 100 мін. Горлівку обстріляли переважно з легкого озброєння, а по Водяному вів вогонь ворожий танк.
"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, з них 17 - з важкого озброєння", - підсумував Лисенко.
Протягом всієї ночі бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї на приморських рубежах на маріупольському напрямку. Під обстріл потрапили Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Талаківка.
"О дев'ятій годині вечора розпочався активний обстріл позицій поблизу Широкине із застосуванням артилерії калібром 122-мм і танків. Навколо Мар'їнки було спокійно. Вчора за минулу добу на маріупольському напрямку відбувся 41 ворожий обстріл, з них - 11 з використанням важкого озброєння", - повідомив спікер АТО.
28 лютого повідомлялося, що за минулу добу бойовики 84 рази обстріляли позиції сил АТО.
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На луганському напрямку за минулу добу відбулося шість обстрілів бойовиками без застосування важкого озброєння.
"Після обіду противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по Лобачову. Надвечір бойовики обстрілювали Станицю Луганську і околиці з гранатометів і стрілецької зброї. З дев'ятої години вечора і до півночі відбулися три ворожих збройних провокації поблизу Новоалександрівки", - розповів Лисенко.
На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку з використанням мінометів різних калібрів, танків і легкого озброєння. Загалом, за минулу добу противник випустив по Авдіївці 135 мін і 50 танкових снарядів.
В результаті потужного танкового обстрілу капітальні будівлі та металоконструкції на позиції Шахта Бутівка були зруйновані, повідомив спікер АТО.
Обстрілу піддавався район Світлодарської дуги, периметр Горлівки і територія поблизу Донецького аеропорту. По позиціях в районі Світлодарської дуги гібридні війська РФ протягом дня випустили близько 100 мін. Горлівку обстріляли переважно з легкого озброєння, а по Водяному вів вогонь ворожий танк.
"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, з них 17 - з важкого озброєння", - підсумував Лисенко.
Протягом всієї ночі бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї на приморських рубежах на маріупольському напрямку. Під обстріл потрапили Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Талаківка.
"О дев'ятій годині вечора розпочався активний обстріл позицій поблизу Широкине із застосуванням артилерії калібром 122-мм і танків. Навколо Мар'їнки було спокійно. Вчора за минулу добу на маріупольському напрямку відбувся 41 ворожий обстріл, з них - 11 з використанням важкого озброєння", - повідомив спікер АТО.
28 лютого повідомлялося, що за минулу добу бойовики 84 рази обстріляли позиції сил АТО.
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