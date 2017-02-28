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Поліція затримала 37 нападників на учасників блокади Донецька

28.02.2017 15:56
Учасники блокади заявили про штурм невідомими редуту на станції в Кривому Торці. У поліції інформацію підтвердили, повідомляється про 37 затриманих
Поліція затримала 37 нападників на учасників блокади Донецька
Фото: dn.npu.gov.ua
В "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили про штурм невідомими редуту учасників в Кривому Торці Донецької області. Відповідну заяву оприлюднено на сторінці "штабу" в  Facebook. У поліції заявили, що затримали 37 нападників.

"Прямо зараз йде штурм редуту блокади в Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Озброєні тітушки штурмують переважаючими силами (в 5-6 разів більше)", - йдеться в повідомленні.

В "штабі" блокади заявляють, що поліція повністю не діє. "Отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям і знищити редут", - відзначили в "штабі".

"Все відбувається за таким же сценарієм як кілька тижнів тому, коли автобуси з тітушками під прикриттям генерала поліції Аброськіна були затримані ветеранами біля Бахмутського блок-поста. Редути відправлена ​​допомогу", - сказано в заяві.

Про конфлікт в Кривому Торці також повідомив депутат Семен Семенченко у себе в Facebook. "Підтвердилася інформація про напад на редут" 16 добровольчий". Тітушки у великій кількості, "бабусі" для камуфляжу і ТБ. Поліція не діє", - заявив він.

У поліції Донецької області  підтвердили, що на залізничній станції Кривий Торець "виник конфлікт" і одна людина отримала поранення.

"Станом на 14:40 поліцейські затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади. Встановлюються особи кожного учасника конфлікту. Ведеться перевірка", - повідомили в поліції.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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