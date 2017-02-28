Поліція затримала 37 нападників на учасників блокади Донецька

Учасники блокади заявили про штурм невідомими редуту на станції в Кривому Торці. У поліції інформацію підтвердили, повідомляється про 37 затриманих

Фото: dn.npu.gov.ua





"Прямо зараз йде штурм редуту блокади в Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Озброєні тітушки штурмують переважаючими силами (в 5-6 разів більше)", - йдеться в повідомленні.



В "штабі" блокади заявляють, що поліція повністю не діє. "Отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям і знищити редут", - відзначили в "штабі".



"Все відбувається за таким же сценарієм як кілька тижнів тому, коли автобуси з тітушками під прикриттям генерала поліції Аброськіна були затримані ветеранами біля Бахмутського блок-поста. Редути відправлена ​​допомогу", - сказано в заяві.



Про конфлікт в Кривому Торці також повідомив депутат Семен Семенченко у себе в



У поліції Донецької області



"Станом на 14:40 поліцейські затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади. Встановлюються особи кожного учасника конфлікту. Ведеться перевірка", - повідомили в поліції.



В "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили про штурм невідомими редуту учасників в Кривому Торці Донецької області. Відповідну заяву оприлюднено на сторінці "штабу" в Facebook . У поліції заявили, що затримали 37 нападників."Прямо зараз йде штурм редуту блокади в Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Озброєні тітушки штурмують переважаючими силами (в 5-6 разів більше)", - йдеться в повідомленні.В "штабі" блокади заявляють, що поліція повністю не діє. "Отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям і знищити редут", - відзначили в "штабі"."Все відбувається за таким же сценарієм як кілька тижнів тому, коли автобуси з тітушками під прикриттям генерала поліції Аброськіна були затримані ветеранами біля Бахмутського блок-поста. Редути відправлена ​​допомогу", - сказано в заяві.Про конфлікт в Кривому Торці також повідомив депутат Семен Семенченко у себе в Facebook . "Підтвердилася інформація про напад на редут" 16 добровольчий". Тітушки у великій кількості, "бабусі" для камуфляжу і ТБ. Поліція не діє", - заявив він.У поліції Донецької області підтвердили , що на залізничній станції Кривий Торець "виник конфлікт" і одна людина отримала поранення."Станом на 14:40 поліцейські затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади. Встановлюються особи кожного учасника конфлікту. Ведеться перевірка", - повідомили в поліції. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ

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