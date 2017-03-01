У АТО двоє військових загинули і четверо були поранені: карта

За добу в зоні проведення АТО в результаті бойових дій двоє українських військових загинули і четверо отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко."За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення", - сказав він.



