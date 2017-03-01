У АТО двоє військових загинули і четверо були поранені: карта
01.03.2017 15:08
За даними штабу АТО, за минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення
За добу в зоні проведення АТО в результаті бойових дій двоє українських військових загинули і четверо отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення", - сказав він.
"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення", - сказав він.
За минулу добу, проросійські найманці в Донбасі 117 разів порушили режим тиші за минулу добу. Двоє українських військових загинули, двоє отримали поранення і один була травмований.
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