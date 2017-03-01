Авдіївку готують до автономного забезпечення водою - Жебрівський
01.03.2017 15:53
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації повідомив деталі по водопостачанню міста
Фото: facebook.com/ato.news
оди в резервуарах Авдіївки залишилося максимум на дві подачі в мережу. Про це у себе в Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Він нагадав, що напередодні шість днів воду в місто подавали за графіком.
"Готуємо місто до автономного забезпечення водою. У приватному секторі розставили додатково п'ять резервуарів ємністю один кубічний метр", - сказав Жебрівський.
За його словами, жителям міста допомагають в доставці води і гуманітарні організації.
"Станом на сьогодні в школах і інших соціальних об'єктах Авдіївки вже встановлено 34 резервуара для питної води", - уточнив Жебрівський.
Він додав, що оперативний штаб опрацьовує можливість закупівлі ще 10 однокубових резервуарів для питної води.
ДСНС готова передислокувати в Авдіївку два водовози сім і дев'ять кубічних метрів для розвезення питної води по резервуарах.
"Авдіївський коксохім надає велику цистерну 17 кубічних метрів для забезпечення міста технічною водою", - сказав Жебрівський.
Бойовики терористичної організації ДНР продовжують перешкоджати проведенню аварійно-відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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Він нагадав, що напередодні шість днів воду в місто подавали за графіком.
"Готуємо місто до автономного забезпечення водою. У приватному секторі розставили додатково п'ять резервуарів ємністю один кубічний метр", - сказав Жебрівський.
За його словами, жителям міста допомагають в доставці води і гуманітарні організації.
"Станом на сьогодні в школах і інших соціальних об'єктах Авдіївки вже встановлено 34 резервуара для питної води", - уточнив Жебрівський.
Він додав, що оперативний штаб опрацьовує можливість закупівлі ще 10 однокубових резервуарів для питної води.
ДСНС готова передислокувати в Авдіївку два водовози сім і дев'ять кубічних метрів для розвезення питної води по резервуарах.
"Авдіївський коксохім надає велику цистерну 17 кубічних метрів для забезпечення міста технічною водою", - сказав Жебрівський.
Бойовики терористичної організації ДНР продовжують перешкоджати проведенню аварійно-відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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