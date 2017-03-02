На шахті у Львівській області прогримів вибух: 8 загиблих
02.03.2017 14:59
За даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, загинули 11 людей
Фото: dyvys.in
Сьогодні, о 12:46 в с. Глухів Сокальського району Львівської області на одній з шахт стався вибух. В результаті загинули 8 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вибух прогримів на шахті № 10 "Степова" ВАТ Львіввугілля на горизонті 550 м, в 119 конвеєрі. В результаті вибуху сталося обвалення гірської породи.
На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірників, з яких 8 загинуло, 6 гірників з травмами підняті на поверхню.
Доля 20 гірників залишається невідомою.
Причина обвалення встановлюється.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучені підрозділи Міненерговугілля і ДСНС.
За даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, загинули 11 людей. Причиною події, за його словами, став вибух метану. Про це Волинець написав на своїй сторінці в Facebook.
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Вибух прогримів на шахті № 10 "Степова" ВАТ Львіввугілля на горизонті 550 м, в 119 конвеєрі. В результаті вибуху сталося обвалення гірської породи.
На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірників, з яких 8 загинуло, 6 гірників з травмами підняті на поверхню.
Доля 20 гірників залишається невідомою.
Причина обвалення встановлюється.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучені підрозділи Міненерговугілля і ДСНС.
За даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, загинули 11 людей. Причиною події, за його словами, став вибух метану. Про це Волинець написав на своїй сторінці в Facebook.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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