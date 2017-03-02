Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з танка - штаб АТО
02.03.2017 17:48
Достовірно відомо про попадання в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна, 1 і будинок на Гагаріна, 8
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Кілька хвилин тому російсько-окупаційні війська знову завдали вогневого удару по житловому сектору міста Авдіївка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Станом на 16:40 зафіксовано щонайменше п'ять влучень на територію міста.
За попередніми даними, проросійські бойовики обстріляли Авдіївку з танків.
"Достовірно відомо про попадання в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна, 1 і будинок на Гагаріна, 8. З огляду на, що обстріл досі триває, уточненої інформації про жертви обстрілу і характер руйнувань немає", - відзначили в штабі.
Раніше повідомлялося, що в Авдіївку, в якій через обстріли бойовиків зараз відсутнє централізоване водопостачання, Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив 18 тонн води.
Один мирний житель і один військовослужбовець були поранені в результаті обстрілу бойовиків в Луганській області.
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Станом на 16:40 зафіксовано щонайменше п'ять влучень на територію міста.
За попередніми даними, проросійські бойовики обстріляли Авдіївку з танків.
"Достовірно відомо про попадання в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна, 1 і будинок на Гагаріна, 8. З огляду на, що обстріл досі триває, уточненої інформації про жертви обстрілу і характер руйнувань немає", - відзначили в штабі.
Раніше повідомлялося, що в Авдіївку, в якій через обстріли бойовиків зараз відсутнє централізоване водопостачання, Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив 18 тонн води.
Один мирний житель і один військовослужбовець були поранені в результаті обстрілу бойовиків в Луганській області.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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