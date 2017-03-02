Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з танка - штаб АТО

Достовірно відомо про попадання в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна, 1 і будинок на Гагаріна, 8

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin





Станом на 16:40 зафіксовано щонайменше п'ять влучень на територію міста.



За попередніми даними, проросійські бойовики обстріляли Авдіївку з танків.



"Достовірно відомо про попадання в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна, 1 і будинок на Гагаріна, 8. З огляду на, що обстріл досі триває, уточненої інформації про жертви обстрілу і характер руйнувань немає", - відзначили в штабі.



Раніше



Один мирний житель і один військовослужбовець



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Кілька хвилин тому російсько-окупаційні війська знову завдали вогневого удару по житловому сектору міста Авдіївка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook Станом на 16:40 зафіксовано щонайменше п'ять влучень на територію міста.За попередніми даними, проросійські бойовики обстріляли Авдіївку з танків."Достовірно відомо про попадання в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна, 1 і будинок на Гагаріна, 8. З огляду на, що обстріл досі триває, уточненої інформації про жертви обстрілу і характер руйнувань немає", - відзначили в штабі.Раніше повідомлялося , що в Авдіївку, в якій через обстріли бойовиків зараз відсутнє централізоване водопостачання, Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив 18 тонн води.Один мирний житель і один військовослужбовець були поранені в результаті обстрілу бойовиків в Луганській області.



ЛIГАБiзнесIнформ

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