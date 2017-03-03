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Бойовики зірвали роботи на Донецькій фільтрувальній станції

03.03.2017 13:03
Терористи сьогодні вранці обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
Бойовики зірвали роботи на Донецькій фільтрувальній станції
Фото: osce.org
Бойовики терористичної організації ДНР зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні для обстеження цього важливого об'єкта Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ запустила безпілотний літальний апарат. При цьому Збройні Сили України отримали відповідні повідомлення і вказівки, які були доведені до всіх органів управління і військ, що знаходяться вздовж лінії розмежування", - відзначили штабі АТО.

Режим припинення вогню з боку української сторони дотримувався абсолютно, але о 08:46 безпілотний безпілотник ОБСЄ було втрачено в результаті обстрілу з боку проросійських найманців.

В даний час роботи призупинені, проводиться розслідування.

"У разі встановлення режиму тиші в районі проведення робіт у другій половині дня буде зроблена ще одна спроба по відновленню роботи Донецької фільтрувальної станції", - додали в штабі АТО.

"Слід зазначити, що за останній тиждень - це вже друга агресивна дія з боку терористів проти спостерігачів ОБСЄ, які здійснювали запуски безпілотних літальних апаратів", - підкреслили в штабі АТО.

2 березня повідомлялося, що територія Донецької фільтрувальної станції, що постачає водою Авдіївку, розмінована.

1 березня повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вимагає розміновувати територію в районі ДФС для проведення ремонтних робіт, однак бойовики перешкоджають цьому.

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2 березня стало відомо, що російська сторона в СЦКК таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі ДФС і підрозділ мінерів і вибухотехніків ДСФС приступив  до розмінування.

За попередніми оцінками, для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні.
 

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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