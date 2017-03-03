Доба в АТО: один військовий загинув, 22 поранені - карта
"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, 22 - отримали поранення і травми", - сказав він.
На луганському напрямку окупанти порушили режим припинення вогню 27 разів, в тому числі 18 - із застосуванням важкого озброєння. Мінометним обстрілам з боку бандформувань піддалися Катеринівка, Попасна, Кримське, Новотошківське, Малинове. У Золотому поранення отримав мирний житель, а в Попасній обстріли пошкодили будівлю насосної станції, слюсарну майстерню і водопроводи.
Крім того, зазначив Лисенко, вперше більш ніж за два роки бойові дії знову торкнулися тилового Лисичанська: терористи обстріляли околиці міста, розташованого в 15 км від лінії фронту, з заборонених мінськими угодами 152-мм гаубиць типу Гіацинт-Б, випустивши 18 снарядів.
На Світлодарськый дузі російсько-терористичні війська обстрілювали позиції сил АТО в Луганському з озброєння бронетехніки і великокаліберних кулеметів. У Новолуганському бойовики застосували міномети, також вів вогонь снайпер.
Крім того, окупанти порушували перемир'я в Зайцеве і Майорську, використовуючи стрілецьку зброю і міномети. У Новгородському був зафіксований снайперський вогонь, в Верхньоторецькому - мінометний обстріл.
Читайте також: Бойовики накрили вогнем Золоте: є поранені
Авдіївку бойовики гібридної армії РФ обстрілювали з танків і мінометів, випустивши за минулу добу по місту більше 200 мін і понад 80 танкових снарядів. В результаті постраждали житлові будинки, жертв і постраждалих серед мирного населення, на щастя, немає.
За словами спікера Міноборони, в Кам'янці позиції ЗСУ обстрілював ворожий снайпер, в районі Донецького аеропорту і в Невельському зафіксовано застосування терористами легкого озброєння.
На маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по силам АТО 59 разів, 12 з них - з важкого озброєння. Традиційно епіцентром бойових дій тут залишається ділянка Чермалик - Широкине, де окупанти цілу добу застосовували проти українських військових міномети, артилерію і танки.
У Мар'їнському районі позиції ЗСУ обстріляв снайпер, невеликому мінометному обстрілу піддалася Красногорівка. Також режим тиші російсько-терористичні війська порушили в Старогнатівці.
Раніше сьогодні, 3 березня 2017 року, повідомлялося, що в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 2 тисячі вибухів, з яких 220, за оцінкою місії, відбулися під час запуску ракет з реактивних систем залпового вогню.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Матеріали по темі
-
03.03.2017 15:01
-
03.03.2017 13:03
-
03.03.2017 11:55
-
03.03.2017 11:43
-
03.03.2017 11:01
-
452
-
385
-
383
-
366
-
335