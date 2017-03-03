Доба в АТО: один військовий загинув, 22 поранені - карта

ЗСУ за минулу добу, 2 березня 2017 року, зазнали серйозних втрат в Донбасі

Збройні Сили України за минулу добу, 2 березня 2017 року, зазнали серйозних втрат в Донбасі: один військовий загинув, ще 22 отримали поранення і травми. Про це сьогодні на традиційному щоденному брифінгу повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко."За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, 22 - отримали поранення і травми", - сказав він.Нанапрямку окупанти порушили режим припинення вогню 27 разів, в тому числі 18 - із застосуванням важкого озброєння. Мінометним обстрілам з боку бандформувань піддалися Катеринівка, Попасна, Кримське, Новотошківське, Малинове. У Золотому поранення отримав мирний житель, а в Попасній обстріли пошкодили будівлю насосної станції, слюсарну майстерню і водопроводи.Крім того, зазначив Лисенко, вперше більш ніж за два роки бойові дії знову торкнулися тилового Лисичанська: терористи обстріляли околиці міста, розташованого в 15 км від лінії фронту, з заборонених мінськими угодами 152-мм гаубиць типу Гіацинт-Б, випустивши 18 снарядів.





Карта: Міністерство оборони України



На донецькому напрямку вчора, 2 березня, було зафіксовано 30 обстрілів з боку терористів, зокрема 13 - з важкого озброєння.



На Світлодарськый дузі російсько-терористичні війська обстрілювали позиції сил АТО в Луганському з озброєння бронетехніки і великокаліберних кулеметів. У Новолуганському бойовики застосували міномети, також вів вогонь снайпер.



Крім того, окупанти порушували перемир'я в Зайцеве і Майорську, використовуючи стрілецьку зброю і міномети. У Новгородському був зафіксований снайперський вогонь, в Верхньоторецькому - мінометний обстріл.





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Авдіївку бойовики гібридної армії РФ обстрілювали з танків і мінометів, випустивши за минулу добу по місту більше 200 мін і понад 80 танкових снарядів. В результаті постраждали житлові будинки, жертв і постраждалих серед мирного населення, на щастя, немає.



За словами спікера Міноборони, в Кам'янці позиції ЗСУ обстрілював ворожий снайпер, в районі Донецького аеропорту і в Невельському зафіксовано застосування терористами легкого озброєння.



На маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по силам АТО 59 разів, 12 з них - з важкого озброєння. Традиційно епіцентром бойових дій тут залишається ділянка Чермалик - Широкине, де окупанти цілу добу застосовували проти українських військових міномети, артилерію і танки.



У Мар'їнському районі позиції ЗСУ обстріляв снайпер, невеликому мінометному обстрілу піддалася Красногорівка. Також режим тиші російсько-терористичні війська порушили в Старогнатівці.



Раніше сьогодні, 3 березня 2017 року, повідомлялося, що в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 2 тисячі вибухів, з яких 220, за оцінкою місії, відбулися під час запуску ракет з реактивних систем залпового вогню.

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