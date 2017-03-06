Доба в АТО: загиблих немає, п'ятеро поранені і травмовані
06.03.2017 14:20
Терористи використовують заборонену мінських угодами зброю в усіх напрямках, сказали в Міноборони
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, п'ятеро отримали поранення і травми. Про це повідомляє прес-секретар Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
На луганському напрямку було зафіксовано 10 випадків порушення режиму тиші, половина з яких - в Попаснянському районі.
Після 01:00 бойовики відкрили вогонь з мінометів по північно-східним околицям Попасноъ, а також по українських позиціях в Новоолександрівці, випустивши в цілому до 10 мын.
"Уже вранці під обстріл потрапили рубежі оборони в Троїцькому, де ворог застосував міномети, озброєння БМП, а також стрілецьку зброю. В черговий раз режим тиші противник порушив в Попаснянському районі вже пізно ввечері, провівши дві короткострокові збройні провокації", - сказав Лисенко.
Пізно ввечері бойовики спробували спровокувати бійців АТО в Новотошківському, що на Бахмутськый трасі, відкривши вогонь з протитанкових гранатометів.
"Українські військові вогню не відкривали", - додав Лисенко.
У Новоайдарському районі окупанти порушили режим тиші один раз, випустивши 15 мін в сторону позицій ЗСУ в Кримському.
Двічі протягом доби бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї в Станиці Луганській.
На донецькому напрямку на Світлодарській дузі обстановка знову загострилася.
"Сумарно бойові дії в районі Луганського тривали понад п'ять годин, протягом яких бойовики проводили масовані артилерійські, танкові і мінометні обстріли, а також активно відкривав вогонь з легкого озброєння", - зазначив Лисенко.
За його словами, на світанку бойовики використовували міномети і бронетехніку, після 11:00 скоїли 16 пострілів з танка, а вже після заходу сонця провели артилерійсько-мінометний обстріл, а після цього ще один танковий обстріл позицій сил АТО.
"Триває бойове протистояння навколо окупованої Горлівки, особливо - на її північній стороні. На цій ділянці фронту важке озброєння противник застосовував виключно в темний час доби, вдень воліючи провокації із застосуванням стрілецької зброї. За добу російсько-окупаційні війська випустили в бік позицій ЗСУ на півночі горлівського периметру близько 75 мін", - підкреслив Лисенко.
Вчора після обіду в Новгородському більше години тривала перестрілка з використанням стрілецької зброї і гранатометів.
У Верхньоторецькому, на відміну від попередніх днів, було спокійно.
Висока інтенсивність бойових дій зберігається в Авдіївці та на її флангах - в Кам'янці і на позиції Шахта Бутівка.
Упродовж минулої доби проросійські найманці особливо активно застосовували танки, випустивши з них більше 40 снарядів.
"Кількість випущених бойовиками мін на цій ділянці фронту перевищила 170. Обстріл ворогом велися тут цілодобово", - підкреслив Лисенко.
Поблизу Донецького аеропорту терористи проявляли активність в Пісках, провівши за добу три обстріли українських позицій, два з яких були танковими. У Невельському був зафіксовано обстріл снайпера бойовиків. Пізніше бойовики відкрили вогонь з мінометів.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 46 ворожих обстрілів, 31 з яких - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку за минулу добу в Мар'їнському районі ввечері була зафіксована одна перестрілка із застосуванням бронетехніки і гранатометів.
В околицях Докучаєвська і далі на південь вздовж лінії фронту до самого Чермалика було абсолютно спокійно.
На ділянці фронту від Павлопіль до Широкине ситуація залишається без змін.
"Перестрілки також тривають протягом усієї доби. Тривожною зберігається обстановка на східних підступах до Маріуполя. Вранці в Водяному і Широкине бойовики відкривали вогонь з танків. На цих же рубежах, а також в Гнутове, вчора бойовики проводили мінометні обстріли, активно застосовували бронетехніку, а також легке озброєння, в тому числі снайперські гвинтівки", - підкреслив Лисенко.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 43 ворожих обстрілів, в тому числі 13 - з важкого озброєння.
6 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив про загострення по всій лінії фронту.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
На луганському напрямку було зафіксовано 10 випадків порушення режиму тиші, половина з яких - в Попаснянському районі.
Після 01:00 бойовики відкрили вогонь з мінометів по північно-східним околицям Попасноъ, а також по українських позиціях в Новоолександрівці, випустивши в цілому до 10 мын.
"Уже вранці під обстріл потрапили рубежі оборони в Троїцькому, де ворог застосував міномети, озброєння БМП, а також стрілецьку зброю. В черговий раз режим тиші противник порушив в Попаснянському районі вже пізно ввечері, провівши дві короткострокові збройні провокації", - сказав Лисенко.
Пізно ввечері бойовики спробували спровокувати бійців АТО в Новотошківському, що на Бахмутськый трасі, відкривши вогонь з протитанкових гранатометів.
"Українські військові вогню не відкривали", - додав Лисенко.
У Новоайдарському районі окупанти порушили режим тиші один раз, випустивши 15 мін в сторону позицій ЗСУ в Кримському.
Двічі протягом доби бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї в Станиці Луганській.
На донецькому напрямку на Світлодарській дузі обстановка знову загострилася.
"Сумарно бойові дії в районі Луганського тривали понад п'ять годин, протягом яких бойовики проводили масовані артилерійські, танкові і мінометні обстріли, а також активно відкривав вогонь з легкого озброєння", - зазначив Лисенко.
За його словами, на світанку бойовики використовували міномети і бронетехніку, після 11:00 скоїли 16 пострілів з танка, а вже після заходу сонця провели артилерійсько-мінометний обстріл, а після цього ще один танковий обстріл позицій сил АТО.
"Триває бойове протистояння навколо окупованої Горлівки, особливо - на її північній стороні. На цій ділянці фронту важке озброєння противник застосовував виключно в темний час доби, вдень воліючи провокації із застосуванням стрілецької зброї. За добу російсько-окупаційні війська випустили в бік позицій ЗСУ на півночі горлівського периметру близько 75 мін", - підкреслив Лисенко.
Вчора після обіду в Новгородському більше години тривала перестрілка з використанням стрілецької зброї і гранатометів.
У Верхньоторецькому, на відміну від попередніх днів, було спокійно.
Висока інтенсивність бойових дій зберігається в Авдіївці та на її флангах - в Кам'янці і на позиції Шахта Бутівка.
Упродовж минулої доби проросійські найманці особливо активно застосовували танки, випустивши з них більше 40 снарядів.
"Кількість випущених бойовиками мін на цій ділянці фронту перевищила 170. Обстріл ворогом велися тут цілодобово", - підкреслив Лисенко.
Поблизу Донецького аеропорту терористи проявляли активність в Пісках, провівши за добу три обстріли українських позицій, два з яких були танковими. У Невельському був зафіксовано обстріл снайпера бойовиків. Пізніше бойовики відкрили вогонь з мінометів.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 46 ворожих обстрілів, 31 з яких - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку за минулу добу в Мар'їнському районі ввечері була зафіксована одна перестрілка із застосуванням бронетехніки і гранатометів.
В околицях Докучаєвська і далі на південь вздовж лінії фронту до самого Чермалика було абсолютно спокійно.
На ділянці фронту від Павлопіль до Широкине ситуація залишається без змін.
"Перестрілки також тривають протягом усієї доби. Тривожною зберігається обстановка на східних підступах до Маріуполя. Вранці в Водяному і Широкине бойовики відкривали вогонь з танків. На цих же рубежах, а також в Гнутове, вчора бойовики проводили мінометні обстріли, активно застосовували бронетехніку, а також легке озброєння, в тому числі снайперські гвинтівки", - підкреслив Лисенко.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 43 ворожих обстрілів, в тому числі 13 - з важкого озброєння.
6 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив про загострення по всій лінії фронту.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
06.03.2017 15:36
-
06.03.2017 13:54
-
06.03.2017 13:45
-
06.03.2017 12:26
-
06.03.2017 12:08
Новости партнеров