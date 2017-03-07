Доба в АТО: загинув військовий, п'ятеро бійців поранені
07.03.2017 15:04
Гібридна армія РФ обстрілювала позиції українських військ з танків і мінометів уздовж всієї лінії фронту в Приазов'ї - від Чермалика до Широкине
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій в Донбасі один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення і травми. Про це повідомляє речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік.
На луганському напрямку Кримське вчора стало місцем численних обстрілів з боку бойовиків.
Терористи вели вогонь з чотирьох довколишніх населених пунктів.
Спочатку позиції в Кримському були тричі обстріляні з мінометів протягом дня.
"І вже ввечері бойовики відкрили вогонь з артилерії калібру 152 мм з боку Сміливого і Сентянівки (колишнє Фрунзе, - ред). Три обстріли тривали понад дві години і закінчилися близько опівночі. Проросійські найманці випустили по позиціях українських військових майже 40 артилерійських снарядів", - сказав Мотузянік.
Бойовики вранці застосовували міномети в Новотошківському, а ввечері - в Орєхово.
"У Попаснянському районі бойовики почали добу рано вранці з мінометного обстрілу Новоалександрівки. Протягом дня противник епізодично порушував режим тиші зі стрілецької зброї. З 17:00 вечора 1,5 години терористи обстрілювали Троїцьке з мінометів, випустивши по позиціях ЗСУ 30 мін", - зазначив Мотузянік.
За минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 23 ворожих обстрілів, з них - 17 з застосуванням важкого озброєння.
На донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги після обіду спостерігалися короткочасні провокації з легкого озброєння.
Увечері бойовики активізувалися і обстріляли Кодиму і Луганське з мінометів.
В районі Горлівського периметра бойовики проводили обстріли позицій сил АТО по всій лінії розмежування.
Відразу після півночі стався короткостроковий мінометний обстріл Зайцевого.
"Протягом першої половини дня бойовики епізодично застосовували легке озброєння, а вже ввечері активізували свої мінометні розрахунки. Починаючи з 17:00, бойовики обстрілювали Верхньоторецьке, Майорськ, Зайцеве і Новгородське", - додав Мотузянік.
Увечері по позиціях ЗСУ навколо Горлівки бойовики випустили понад 100 мінометних мін.
В районі Авдіївки вранці стався потужний мінометний обстріл з боку окупованої Яковлівки.
Терористи застосовували міномети калібру 82 і 120 мм.
На флангових позиціях в Кам'янці, в районі Донецького аеропорту і в Невельському терористи здійснювали провокації з легкого озброєння.
Всього за добу на донецькому напрямку було зафіксовано 35 обстрілів з боку бойовиків, в тому числі - 19 з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку в Мар'їнському районі за минулу добу бойовики порушили режим тиші один раз, обстрілявши ввечері позиції сил АТО поблизу Красногорівки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У Новотроїцькому, поблизу Докучаєвська, терористи вчора провели три обстрілу, один з яких був із застосуванням мінометів.
У Новогригорівці бойовики ввечері дві години обстрілювали ЗСУ з великокаліберних кулеметів.
На лінії фронту від Чермалика до Широкине ситуація зберігається складною. Терористи застосовували бронетехніку, включаючи танки, і міномети.
"У Водяному активними були снайпери противника. Пізно ввечері в цій гарячій точці маріупольського напрямку терористи провели два артилерійських обстріли", - сказав Мотузянік.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 64 ворожих обстріли, третина з яких - з важкого озброєння.
7 березня повідомлялося, що вчора в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни на бойовому завданні загинув боєць підрозділу Добровольчий український корпус Правий сектор з позивним "Старий".
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
На луганському напрямку Кримське вчора стало місцем численних обстрілів з боку бойовиків.
Терористи вели вогонь з чотирьох довколишніх населених пунктів.
Спочатку позиції в Кримському були тричі обстріляні з мінометів протягом дня.
"І вже ввечері бойовики відкрили вогонь з артилерії калібру 152 мм з боку Сміливого і Сентянівки (колишнє Фрунзе, - ред). Три обстріли тривали понад дві години і закінчилися близько опівночі. Проросійські найманці випустили по позиціях українських військових майже 40 артилерійських снарядів", - сказав Мотузянік.
Бойовики вранці застосовували міномети в Новотошківському, а ввечері - в Орєхово.
"У Попаснянському районі бойовики почали добу рано вранці з мінометного обстрілу Новоалександрівки. Протягом дня противник епізодично порушував режим тиші зі стрілецької зброї. З 17:00 вечора 1,5 години терористи обстрілювали Троїцьке з мінометів, випустивши по позиціях ЗСУ 30 мін", - зазначив Мотузянік.
За минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 23 ворожих обстрілів, з них - 17 з застосуванням важкого озброєння.
На донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги після обіду спостерігалися короткочасні провокації з легкого озброєння.
Увечері бойовики активізувалися і обстріляли Кодиму і Луганське з мінометів.
В районі Горлівського периметра бойовики проводили обстріли позицій сил АТО по всій лінії розмежування.
Відразу після півночі стався короткостроковий мінометний обстріл Зайцевого.
"Протягом першої половини дня бойовики епізодично застосовували легке озброєння, а вже ввечері активізували свої мінометні розрахунки. Починаючи з 17:00, бойовики обстрілювали Верхньоторецьке, Майорськ, Зайцеве і Новгородське", - додав Мотузянік.
Увечері по позиціях ЗСУ навколо Горлівки бойовики випустили понад 100 мінометних мін.
В районі Авдіївки вранці стався потужний мінометний обстріл з боку окупованої Яковлівки.
Терористи застосовували міномети калібру 82 і 120 мм.
На флангових позиціях в Кам'янці, в районі Донецького аеропорту і в Невельському терористи здійснювали провокації з легкого озброєння.
Всього за добу на донецькому напрямку було зафіксовано 35 обстрілів з боку бойовиків, в тому числі - 19 з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку в Мар'їнському районі за минулу добу бойовики порушили режим тиші один раз, обстрілявши ввечері позиції сил АТО поблизу Красногорівки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У Новотроїцькому, поблизу Докучаєвська, терористи вчора провели три обстрілу, один з яких був із застосуванням мінометів.
У Новогригорівці бойовики ввечері дві години обстрілювали ЗСУ з великокаліберних кулеметів.
На лінії фронту від Чермалика до Широкине ситуація зберігається складною. Терористи застосовували бронетехніку, включаючи танки, і міномети.
"У Водяному активними були снайпери противника. Пізно ввечері в цій гарячій точці маріупольського напрямку терористи провели два артилерійських обстріли", - сказав Мотузянік.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 64 ворожих обстріли, третина з яких - з важкого озброєння.
7 березня повідомлялося, що вчора в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни на бойовому завданні загинув боєць підрозділу Добровольчий український корпус Правий сектор з позивним "Старий".
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
07.03.2017 15:15
-
07.03.2017 15:09
-
07.03.2017 13:09
-
07.03.2017 13:02
-
07.03.2017 12:32
Новости партнеров