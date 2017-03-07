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Авдіївка знову зі світлом - Жебрівський

07.03.2017 15:09
Завтра вранці будуть підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію, сказав губернатор Донецької області
Авдіївка знову зі світлом - Жебрівський
Фото: facebook.com/ato.news
В Авдіївці Донецької області відновили лінію електропередач. Про це у себе в Facebook  повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павел Жебрівський.

"Струм подали на місто і на коксохім. Завтра вранці будемо підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію. На сьогодні вода в міських резервуарах ще є, і місто воду отримує", - зазначив Жебрівський.

В Авдіївці Донецької області станом на 07:00 було відсутнє централізоване електропостачання третій день.

5 березня  повідомлялося, що Авдіївка знову залишилася без електропостачання.

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25 лютого Авдіївка також залишилася без електрики в результаті обстрілів.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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