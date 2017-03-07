Авдіївка знову зі світлом - Жебрівський
07.03.2017 15:09
Завтра вранці будуть підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію, сказав губернатор Донецької області
Фото: facebook.com/ato.news
В Авдіївці Донецької області відновили лінію електропередач. Про це у себе в Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павел Жебрівський.
"Струм подали на місто і на коксохім. Завтра вранці будемо підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію. На сьогодні вода в міських резервуарах ще є, і місто воду отримує", - зазначив Жебрівський.
В Авдіївці Донецької області станом на 07:00 було відсутнє централізоване електропостачання третій день.
5 березня повідомлялося, що Авдіївка знову залишилася без електропостачання.
"Струм подали на місто і на коксохім. Завтра вранці будемо підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію. На сьогодні вода в міських резервуарах ще є, і місто воду отримує", - зазначив Жебрівський.
В Авдіївці Донецької області станом на 07:00 було відсутнє централізоване електропостачання третій день.
5 березня повідомлялося, що Авдіївка знову залишилася без електропостачання.
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25 лютого Авдіївка також залишилася без електрики в результаті обстрілів.Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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