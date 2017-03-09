Доба в АТО: втрат і поранених серед українських військових немає
09.03.2017 13:53
Терористи відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм по Широкине
Фото: скріншот відео
За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений в зоні АТО. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік.
На луганському напрямку за минулу добу інтенсивність бойових дій помітно знизилася. Бойовики двічі за день обстріляли з мінометів Троїцьке і Новоолександрівку, один раз - Попасну.
В Станиці Луганській і Кримському бойовики здійснили збройні провокації з легкого озброєння.
За минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 11 обстрілів, зокрема - чотири з використанням мінометів.
На донецькому напрямку вчора під вогонь мінометних розрахунків потрапили позиції ЗСУ навколо окупованій Горлівки.
"Вдень ворог обстрілював Майорськ 1,5 години, випустивши 30 мін. Надвечір окупанти почали сеанс мінометного вогню по Новгородському, що тривав понад чотири години, протягом яких було випущено близько 100 мін. Ворог активно використовував гранатомети, кулемети, а також снайперську зброю" , - сказав мотузянік.
Противник застосовував міномети в Верхньоторецькому, а близько 23:00 бойовики відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм по позиціях в Зайцеве, де випустили 30 снарядів.
В районі Світлодарської дуги був зафіксований мінометний вогонь і БМП з боку проросійських найманців.
В районі Авдіївки вдень бойовики вели мінометний вогонь середньої інтенсивності тривалістю більше п'яти годин.
У Кам'янці, в районі Донецького аеропорту та поблизу Невельського вони застосовували легке озброєння.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку ворог зробив 24 озброєних провокації, з них - 13 з застосуванням важкого озброєння.
На маріупольському напрямку вчора вночі бойовики традиційно відкривали вогонь з легкого озброєння протягом ночі.
"Основна вогнева активність ворога як і раніше припадає на південну частину напрямки. Після обіду окупанти відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм по Широкине. Також під мінометний обстріл потрапили позиції ЗСУ в Мар'їнці, Чермалику, Павлопілі", - зазначив Мотузянік.
За минулу добу на маріупольському напрямку було зафіксовано 33 ворожих обстрілів, зокрема - п'ять з важкого озброєння.
9 березня повідомлялося, що в Авдіївці в результаті обстрілу з боку проросійських найманців вчора ввечері поранення отримав місцевий житель.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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На луганському напрямку за минулу добу інтенсивність бойових дій помітно знизилася. Бойовики двічі за день обстріляли з мінометів Троїцьке і Новоолександрівку, один раз - Попасну.
В Станиці Луганській і Кримському бойовики здійснили збройні провокації з легкого озброєння.
За минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 11 обстрілів, зокрема - чотири з використанням мінометів.
На донецькому напрямку вчора під вогонь мінометних розрахунків потрапили позиції ЗСУ навколо окупованій Горлівки.
"Вдень ворог обстрілював Майорськ 1,5 години, випустивши 30 мін. Надвечір окупанти почали сеанс мінометного вогню по Новгородському, що тривав понад чотири години, протягом яких було випущено близько 100 мін. Ворог активно використовував гранатомети, кулемети, а також снайперську зброю" , - сказав мотузянік.
Противник застосовував міномети в Верхньоторецькому, а близько 23:00 бойовики відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм по позиціях в Зайцеве, де випустили 30 снарядів.
В районі Світлодарської дуги був зафіксований мінометний вогонь і БМП з боку проросійських найманців.
В районі Авдіївки вдень бойовики вели мінометний вогонь середньої інтенсивності тривалістю більше п'яти годин.
У Кам'янці, в районі Донецького аеропорту та поблизу Невельського вони застосовували легке озброєння.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку ворог зробив 24 озброєних провокації, з них - 13 з застосуванням важкого озброєння.
На маріупольському напрямку вчора вночі бойовики традиційно відкривали вогонь з легкого озброєння протягом ночі.
"Основна вогнева активність ворога як і раніше припадає на південну частину напрямки. Після обіду окупанти відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм по Широкине. Також під мінометний обстріл потрапили позиції ЗСУ в Мар'їнці, Чермалику, Павлопілі", - зазначив Мотузянік.
За минулу добу на маріупольському напрямку було зафіксовано 33 ворожих обстрілів, зокрема - п'ять з важкого озброєння.
9 березня повідомлялося, що в Авдіївці в результаті обстрілу з боку проросійських найманців вчора ввечері поранення отримав місцевий житель.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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