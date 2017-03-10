Доба в АТО: поранені шестеро військових, втрат немає
10.03.2017 15:42
Понад 100 мін і 20 артилерійських снарядів випустили проросійські найманці по позиціях ЗСУ на маріупольському напрямку
Фото: скріншот відео
За минулу добу в результаті бойових дій загинули серед українських військових немає, шестеро військовослужбовців отримали поранення і травми. Про це повідомляє речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
На луганському напрямку тривають бойові дії низької та середньої інтенсивності в Попаснянському та Новоайдарському районах. Протягом доби бойовики періодично обстрілювали позиції сил АТО поблизу Попасної, в тому числі з важкого озброєння.
Увечері терористи провели масований мінометний обстріл позицій сил АТО в Кримському, випустивши більше 50 мін в напрямках позицій ЗСУ.
"В Станиці Луганській бойовики порушили режим тиші минулу добу один раз, провівши короткочасну збройну провокацію з використанням стрілецької зброї після 01:00", - сказав Лисенко.
Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, в тому числі шість - з важкого озброєння.
На донецькому напрямку в Авдіївці та на околицях міста стало набагато спокійніше. З важкого озброєння бойовики застосовували тільки міномети, випустивши близько 20 мін під час ранкового обстрілу промзони.
Протягом доби противник порушував режим тиші в Авдіївці виключно з легкого озброєння.
На Світлодарській дузі зафіксовано чотири випадки порушення перемир'я з використанням стрілецької зброї і гранатометів.
"Під Горлівкою і в районі Донецького аеропорту обстріли аналогічно мають епізодичний характер. Міномети вчора противник застосовував тільки в північній частині Горлівки і в Невельському", - сказав Лисенко.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку ситуація залишається майже без змін: терористи 40 обстрілів. Важке озброєння терористи застосовують також активніше: понад 100 мін і 20 артилерійських снарядів випустили по позиціях ЗСУ на маріупольському напрямку.
Артилерію російсько-окупаційні війська застосовували в районі Докучаєвська, де також вчора випустили більше 60 мін.
"Міномети противник також використовував в Мар'їнському районі. На східних підступах до Маріуполя, на які припадає, як і раніше левова частка ворожих обстрілів, важке озброєння бойовики застосовували рідше", - додав Лисенко.
10 березня повідомлялося, що ситуація з безпекою в зоні АТО значно погіршилася на минулому тижні, оскільки використання важкої зброї збільшилося на 230%.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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На луганському напрямку тривають бойові дії низької та середньої інтенсивності в Попаснянському та Новоайдарському районах. Протягом доби бойовики періодично обстрілювали позиції сил АТО поблизу Попасної, в тому числі з важкого озброєння.
Увечері терористи провели масований мінометний обстріл позицій сил АТО в Кримському, випустивши більше 50 мін в напрямках позицій ЗСУ.
"В Станиці Луганській бойовики порушили режим тиші минулу добу один раз, провівши короткочасну збройну провокацію з використанням стрілецької зброї після 01:00", - сказав Лисенко.
Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, в тому числі шість - з важкого озброєння.
На донецькому напрямку в Авдіївці та на околицях міста стало набагато спокійніше. З важкого озброєння бойовики застосовували тільки міномети, випустивши близько 20 мін під час ранкового обстрілу промзони.
Протягом доби противник порушував режим тиші в Авдіївці виключно з легкого озброєння.
На Світлодарській дузі зафіксовано чотири випадки порушення перемир'я з використанням стрілецької зброї і гранатометів.
"Під Горлівкою і в районі Донецького аеропорту обстріли аналогічно мають епізодичний характер. Міномети вчора противник застосовував тільки в північній частині Горлівки і в Невельському", - сказав Лисенко.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку ситуація залишається майже без змін: терористи 40 обстрілів. Важке озброєння терористи застосовують також активніше: понад 100 мін і 20 артилерійських снарядів випустили по позиціях ЗСУ на маріупольському напрямку.
Артилерію російсько-окупаційні війська застосовували в районі Докучаєвська, де також вчора випустили більше 60 мін.
"Міномети противник також використовував в Мар'їнському районі. На східних підступах до Маріуполя, на які припадає, як і раніше левова частка ворожих обстрілів, важке озброєння бойовики застосовували рідше", - додав Лисенко.
10 березня повідомлялося, що ситуація з безпекою в зоні АТО значно погіршилася на минулому тижні, оскільки використання важкої зброї збільшилося на 230%.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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