Доба в АТО: поранені шестеро військових, втрат немає

Понад 100 мін і 20 артилерійських снарядів випустили проросійські найманці по позиціях ЗСУ на маріупольському напрямку

Фото: скріншот відео





На луганському напрямку тривають бойові дії низької та середньої інтенсивності в Попаснянському та Новоайдарському районах. Протягом доби бойовики періодично обстрілювали позиції сил АТО поблизу Попасної, в тому числі з важкого озброєння.



Увечері терористи провели масований мінометний обстріл позицій сил АТО в Кримському, випустивши більше 50 мін в напрямках позицій ЗСУ.



"В Станиці Луганській бойовики порушили режим тиші минулу добу один раз, провівши короткочасну збройну провокацію з використанням стрілецької зброї після 01:00", - сказав Лисенко.



Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, в тому числі шість - з важкого озброєння.



На донецькому напрямку в Авдіївці та на околицях міста стало набагато спокійніше. З важкого озброєння бойовики застосовували тільки міномети, випустивши близько 20 мін під час ранкового обстрілу промзони.



Протягом доби противник порушував режим тиші в Авдіївці виключно з легкого озброєння.



На Світлодарській дузі зафіксовано чотири випадки порушення перемир'я з використанням стрілецької зброї і гранатометів.



"Під Горлівкою і в районі Донецького аеропорту обстріли аналогічно мають епізодичний характер. Міномети вчора противник застосовував тільки в північній частині Горлівки і в Невельському", - сказав Лисенко.



Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.



На маріупольському напрямку ситуація залишається майже без змін: терористи 40 обстрілів. Важке озброєння терористи застосовують також активніше: понад 100 мін і 20 артилерійських снарядів випустили по позиціях ЗСУ на маріупольському напрямку.



Артилерію російсько-окупаційні війська застосовували в районі Докучаєвська, де також вчора випустили більше 60 мін.



"Міномети противник також використовував в Мар'їнському районі. На східних підступах до Маріуполя, на які припадає, як і раніше левова частка ворожих обстрілів, важке озброєння бойовики застосовували рідше", - додав Лисенко.



10 березня



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

За минулу добу в результаті бойових дій загинули серед українських військових немає, шестеро військовослужбовців отримали поранення і травми. Про це повідомляє речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.На луганському напрямку тривають бойові дії низької та середньої інтенсивності в Попаснянському та Новоайдарському районах. Протягом доби бойовики періодично обстрілювали позиції сил АТО поблизу Попасної, в тому числі з важкого озброєння.Увечері терористи провели масований мінометний обстріл позицій сил АТО в Кримському, випустивши більше 50 мін в напрямках позицій ЗСУ."В Станиці Луганській бойовики порушили режим тиші минулу добу один раз, провівши короткочасну збройну провокацію з використанням стрілецької зброї після 01:00", - сказав Лисенко.Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, в тому числі шість - з важкого озброєння.На донецькому напрямку в Авдіївці та на околицях міста стало набагато спокійніше. З важкого озброєння бойовики застосовували тільки міномети, випустивши близько 20 мін під час ранкового обстрілу промзони.Протягом доби противник порушував режим тиші в Авдіївці виключно з легкого озброєння.На Світлодарській дузі зафіксовано чотири випадки порушення перемир'я з використанням стрілецької зброї і гранатометів."Під Горлівкою і в районі Донецького аеропорту обстріли аналогічно мають епізодичний характер. Міномети вчора противник застосовував тільки в північній частині Горлівки і в Невельському", - сказав Лисенко.Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.На маріупольському напрямку ситуація залишається майже без змін: терористи 40 обстрілів. Важке озброєння терористи застосовують також активніше: понад 100 мін і 20 артилерійських снарядів випустили по позиціях ЗСУ на маріупольському напрямку.Артилерію російсько-окупаційні війська застосовували в районі Докучаєвська, де також вчора випустили більше 60 мін."Міномети противник також використовував в Мар'їнському районі. На східних підступах до Маріуполя, на які припадає, як і раніше левова частка ворожих обстрілів, важке озброєння бойовики застосовували рідше", - додав Лисенко.10 березня повідомлялося , що ситуація з безпекою в зоні АТО значно погіршилася на минулому тижні, оскільки використання важкої зброї збільшилося на 230%.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+