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Окупанти розгорнули в Криму комплекс радіоелектронної боротьби

13.03.2017 10:08
У мережі з'явилося фото комплексу радіоелектронної боротьби Мурманськ-БН, розгорнутого державою-агресором на тимчасово окупованому півострові
Окупанти розгорнули в Криму комплекс радіоелектронної боротьби
Фото: скріншот відео

Російські окупанти розгорнули у тимчасово анексованому Криму новітній комплекс радіоелектронної боротьби Мурманськ-БН. Відповідне фото опубліковано в блозі BMPD у LiveJournal, який виходить під егідою російського Центру аналізу стратегій і технологій.

Мурманськ-БН - російський короткохвильовий береговий комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для радіорозвідки, перехоплення сигналів противника і їх придушення по всьому коротковолновому діапазону на дальностях до 5 тисяч км. На озброєнні армії держави-агресора перебуває з грудня 2014 року.


Комплекс РЕБ Мурманськ-БН в тимчасово окупованому Криму (фото - modgahead-sev.livejournal.com)

Антенний комплекс, розміщений на семи вантажівках, монтується на чотирьох телескопічних опорах висотою до 32 метрів.

8 березня 2017 року заступник голови Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Пол Селва заявив, що Росія розгорнула на своїй території крилаті ракети наземного базування в порушення "духовності та прагнень" договору Москви і Вашингтона про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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