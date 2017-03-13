Окупанти розгорнули в Криму комплекс радіоелектронної боротьби

У мережі з'явилося фото комплексу радіоелектронної боротьби Мурманськ-БН, розгорнутого державою-агресором на тимчасово окупованому півострові

Російські окупанти розгорнули у тимчасово анексованому Криму новітній комплекс радіоелектронної боротьби Мурманськ-БН. Відповідне фото опубліковано в блозі BMPD у LiveJournal, який виходить під егідою російського Центру аналізу стратегій і технологій.

Мурманськ-БН - російський короткохвильовий береговий комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для радіорозвідки, перехоплення сигналів противника і їх придушення по всьому коротковолновому діапазону на дальностях до 5 тисяч км. На озброєнні армії держави-агресора перебуває з грудня 2014 року.





Комплекс РЕБ Мурманськ - БН в тимчасово окупованому Криму (фото - modgahead-sev.livejournal.com)

Антенний комплекс, розміщений на семи вантажівках, монтується на чотирьох телескопічних опорах висотою до 32 метрів.

8 березня 2017 року заступник голови Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Пол Селва заявив, що Росія розгорнула на своїй території крилаті ракети наземного базування в порушення "духовності та прагнень" договору Москви і Вашингтона про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.



Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте та Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.