ОБСЄ зафіксувала пересування важкої військової техніки бойовиків

Спостерігачі повідомили, що 40 танків терористи розмістили на території сільськогосподарського об'єкта

В районі окупованого села Вільне Донецької області безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував броньовані машини проросійських найманців. Про це LIGA.net повідомляє прес-служба місії.

"На основі даних повітряного спостереження було виявлено 18 броньованих машин, розташованих в районі, в якому згідно з пунктом 5 меморандуму від 19 вересня 2014 року заборонено розміщення важкого озброєння і військової техніки", - зауважили в прес-службі.

В ОБСЄ також додали, що за лініями відводу, але за межами місць зберігання команда СММ бачила 30-40 танків (невстановленого типу), що стояли на території сільськогосподарського об'єкта, і ще один танк (невстановленого типу) на території полігону в селі Тернове (57 км на схід від Донецька).

23 лютого повідомлялося, що в тимчасово окупованих районах Донбасу спостерігачі зафіксували п'ять пускових установок Град, заряджених ракетами і забарвлених в білий колір.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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