Шістьох бійців поранено і травмовано в зоні АТО: карта боїв
За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро бійців отримали поранення і травми. Про це під час брифінгу в понеділок повідомив прес-секретар Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, шестеро отримали поранення і травми", - сказав він.
За словами Лисенка, 12 березня на луганському напрямку бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО (з яких два - з важкого озброєння), на донецькому - 38 разів (половина обстрілів - з важкого озброєння), на маріупольському - 37 (сім - з важкого озброєння).
Бойовики гібридної армії РФ за минулу добу, 12 березня, 82 рази обстріляли позиції Збройних Сил України в Донбасі.
За минулий тиждень (6-12 березня) сили АТО знищили вогнем 16 російських військових - бойовиків терористичних організацій ДНР і ЛНР, ще 35 окупантів отримали поранення.
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