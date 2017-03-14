Доба в АТО: один загинув, вісім військових отримали поранення
14.03.2017 14:21
Поблизу Широкине і південніше Мар'їнки активізувалися снайперські групи терористів
За минулу добу, 13 березня 2017 року, в результаті бойових дій в Донбасі один військовослужбовець загинув, вісім отримали поранення і травми. Про це повідомив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік.
На луганському напрямку вчора терористи використовували міномети і легке озброєння.
"Найскладніша обстановка спостерігалася в Кримському. Тут ворог тричі відкривав мінометний вогонь з трьох різних напрямків, обстріли тривали в сумі понад три години", - зазначив Мотузянік.
Під час одного з обстрілів бойовики випустили понад 160 мін. Бойовики також обстрілювали Попасну і Новоолександрівку
Станицю Луганську і Новозванівку терористи обстрілювали зі стрілецької зброї і гранатометів.
Всього за минулу добу на луганському напрямку було зафіксовано 14 обстрілів з боку бойовиків, в тому числі п'ять - із застосуванням мінометів.
На донецькому напрямку за минулу добу бойовики з мінометів обстріляли район Світлодарської дуги, Горлівського периметра, Авдіївки і Донецького аеропорту.
"Ворог неодноразово застосовував міномети для ведення вогню, при цьому зазвичай випускав близько 10 мін за обстріл. Кілька разів в день ворожі мінометні розрахунки здійснювали обстріли середньої інтенсивності, під час яких випускали близько 40 мінометних мін" - сказав Мотузянік.
Вдень бойовики більше години обстрілювали Світлодарськ та Новгородське, випустивши майже 30 і 40 мін відповідно.
Поблизу Авдіївки близько 17:00 почався обстріл, який вівся з східного і південно-східного напрямів і тривав більше чотирьох годин. Окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів і легке озброєння різних видів.
Також терористи з мінометів обстріляли Опитне і Верхньоторецьке.
Пізно ввечері бойовики відкрили вогонь з артилерії калібру 152 мм по Луганському.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 49 обстрілів з боку бойовиків, в тому числі - 28 з застосуванням важкого озброєння.
На маріупольському напрямку протягом дня окупанти провели три обстріли з важкого озброєння.
Два рази бойовики відкривали вогонь по Павлопілю з артилерії калібру 122 мм і випустили понад 30 снарядів.
Після 21:00 бойовики з мінометів обстріляли Мар'їнку. Поблизу Широкине і південніше Мар'їнки активізувалися снайперські групи терористів.
Абсолютна більшість випадків порушення режиму тиші припадає на частину фронту Павлопіль-Широкине.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 34 обстріли.
За минулу добу ситуація в зоні АТО погіршилася, збільшилася кількість обстрілів бойовиками позицій ЗСУ. Всього було зафіксовано 97 обстрілів.
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На луганському напрямку вчора терористи використовували міномети і легке озброєння.
"Найскладніша обстановка спостерігалася в Кримському. Тут ворог тричі відкривав мінометний вогонь з трьох різних напрямків, обстріли тривали в сумі понад три години", - зазначив Мотузянік.
Під час одного з обстрілів бойовики випустили понад 160 мін. Бойовики також обстрілювали Попасну і Новоолександрівку
Станицю Луганську і Новозванівку терористи обстрілювали зі стрілецької зброї і гранатометів.
Всього за минулу добу на луганському напрямку було зафіксовано 14 обстрілів з боку бойовиків, в тому числі п'ять - із застосуванням мінометів.
На донецькому напрямку за минулу добу бойовики з мінометів обстріляли район Світлодарської дуги, Горлівського периметра, Авдіївки і Донецького аеропорту.
"Ворог неодноразово застосовував міномети для ведення вогню, при цьому зазвичай випускав близько 10 мін за обстріл. Кілька разів в день ворожі мінометні розрахунки здійснювали обстріли середньої інтенсивності, під час яких випускали близько 40 мінометних мін" - сказав Мотузянік.
Вдень бойовики більше години обстрілювали Світлодарськ та Новгородське, випустивши майже 30 і 40 мін відповідно.
Поблизу Авдіївки близько 17:00 почався обстріл, який вівся з східного і південно-східного напрямів і тривав більше чотирьох годин. Окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів і легке озброєння різних видів.
Також терористи з мінометів обстріляли Опитне і Верхньоторецьке.
Пізно ввечері бойовики відкрили вогонь з артилерії калібру 152 мм по Луганському.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 49 обстрілів з боку бойовиків, в тому числі - 28 з застосуванням важкого озброєння.
На маріупольському напрямку протягом дня окупанти провели три обстріли з важкого озброєння.
Два рази бойовики відкривали вогонь по Павлопілю з артилерії калібру 122 мм і випустили понад 30 снарядів.
Після 21:00 бойовики з мінометів обстріляли Мар'їнку. Поблизу Широкине і південніше Мар'їнки активізувалися снайперські групи терористів.
Абсолютна більшість випадків порушення режиму тиші припадає на частину фронту Павлопіль-Широкине.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 34 обстріли.
За минулу добу ситуація в зоні АТО погіршилася, збільшилася кількість обстрілів бойовиками позицій ЗСУ. Всього було зафіксовано 97 обстрілів.
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