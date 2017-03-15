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Семеро військових отримали поранення і травми в зоні АТО: карта

15.03.2017 13:29
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в рядах українських військ немає, проте сім військових отримали поранення і травми
Семеро військових отримали поранення і травми в зоні АТО: карта
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, семеро бійців отримали поранення і травми. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблихв рядах українських військ немає, проте сім військових отримали поранення і травми", - сказав він.


Всього за добу було 106 обстрілів  з боку бойовиків. З них 44 - з використанням мінометів. Двічі терористи стріляли з танків і один раз - з артилерії калібром 122 мм.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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