Семеро військових отримали поранення і травми в зоні АТО: карта
15.03.2017 13:29
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в рядах українських військ немає, проте сім військових отримали поранення і травми
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, семеро бійців отримали поранення і травми. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблихв рядах українських військ немає, проте сім військових отримали поранення і травми", - сказав він.
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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблихв рядах українських військ немає, проте сім військових отримали поранення і травми", - сказав він.
Всього за добу було 106 обстрілів з боку бойовиків. З них 44 - з використанням мінометів. Двічі терористи стріляли з танків і один раз - з артилерії калібром 122 мм.
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