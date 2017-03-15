Семеро військових отримали поранення і травми в зоні АТО: карта

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в рядах українських військ немає, проте сім військових отримали поранення і травми

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає , семеро бійців отримали поранення і травми . Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко .



" За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в рядах українських військ немає , проте сім військових отримали поранення і травми " , - сказав він .









Всього за добу було 106 обстрілів з боку бойовиків. З них 44 - з використанням мінометів. Двічі терористи стріляли з танків і один раз - з артилерії калібром 122 мм.

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